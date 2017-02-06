«Жизнь — это труд», — утверждает заместитель начальника (по подготовке научных кадров и апробации результатов исследований) Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Республики Беларусь кандидат военных наук, доцент лауреат премии имени А. А. Свечина генерал-майор в отставке Игнатий Мисурагин. Труд, связанный с любимым делом, работой над собой, карьерным ростом, отношениями, которые, как звучание мастерски сделанного и хорошо настроенного инструмента, должны быть чистыми, искренними, обогащающими духовно. Жизнь — долгий путь, в нем так много хмурых дней и тревожных ночей! Это работа над ошибками, это сомнения, беды и победы, это любовь… И поэтому жизнь — это бесконечный (хочешь не хочешь!) труд, не в последнюю очередь — мысли и сердца…



Игнатий Мисурагин родился в Витебске, здесь окончил школу, отсюда вместе с тремя одноклас­сниками отправился поступать в Калининградское высшее военно-инженерное командное училище. Из четверых друзей (их сближению способствовало увлечение спортом, Игнатий даже играл в витебской футбольной команде «Двина») курсантами стали только трое. В их числе был и мой собеседник. Он окончил военный вуз с красным дипломом и получил распределение в Бобруйск.

Судьба разметала друзей, новоиспеченных лейтенантов, по разным уголкам огромной страны. Но они не прервали отношений: переписывались, перезванивались, встречались в Витебске во время отпусков. И так по сей день!

Много друзей появилось у молодого офицера и в 5‑й танковой армии, где он занял должность командира взвода отдельного инженерно-дорожного мостостроительного батальона. Часть была сформирована в связи с событиями в Чехословакии. Как всегда в период становления, было непросто, но очень интересно.

— Жизнь бурлила: прибывали люди, поступала техника, работать порой приходилось сутками, — вспоминает Игнатий Артёмович. — Появился первый и поэтому самый дорогой командирский опыт, который помогал из потока задач в первую очередь вычленять самые важные и добиваться их выполнения. Тогда мне очень повезло с наставниками — командиром роты капитаном Геннадием Макарчиком, командиром батальона подполковником Якубовым и другими.

Впрочем, жизнь армейская бурлила всегда… Командировки, встречи, полевые выходы, тренировки, обкатка новой техники, прибытие новых офицеров, молодого пополнения и, конечно, учения. К слову, в 1970‑х годах в Советском Союзе прошел ряд крупных маневров, которые особенно повлияли на развитие теории и практики ведения оперативно-стратегических операций. Особо запомнились первые в биографии начинающего командира роты Мисурагина. Тогда, в 1970 году, за отличные показатели при участии в общевойсковых учениях «Двина» ему вручили медаль «За воинскую доблесть. В ознаменование 100‑летия со дня рождения В. И. Ленина».





— Затем я получил назначение в Группу советских войск в Германии, — рассказал Игнатий Артёмович. — Оттуда поехал поступать в Военно-инженерную академию имени В. В. Куйбышева. К слову, мучительные сомнения вызвал выбор факультета. Инженерный? Командный? По раздумью стал слушателем (самым молодым!) командного факультета — чувствовал в себе потенциал, верил в собственные силы и способности. Учеба в академии положила начало и моей будущей научной работе.

В дальнейшем офицер служил в Московском военном округе. Ему довелось руководить личным составом батальона 13‑го инженерно-саперного полка. Это было сложнейшее по управлению и другим параметрам (много различной спецтехники, обучение личного состава работе на ней и т. д.) подразделение инженерных

войск, перед которым стояли задачи по разведке, подготовке путей, мостовых переправ… Не менее трех раз в год на протяжении пяти лет офицер участвовал в окружных учениях.

Еще сложнее стало, когда Игнатий Артёмович занял должность командира 272‑го отдельного гвардейского инженерно-саперного батальона 39‑й гвардейской мотострелковой дивизии (ГСВГ). Насколько успешно гвардии подполковник Мисурагин справился с обязанностями, говорит то, что в 1982 году его назначили начальником инженерной службы 39 мсд. К тому времени офицер накопил уже немало опыта, но и тогда была нелишней поддержка таких опытных руководителей, как комдивы генерал-майоры Валентин Пивоваров и Владимир Лобанов. С переводом в Одесский военный округ он принял должность заместителя начальника инженерных войск 14‑й гвардейской общевойсковой армии.

Когда грянула беда в Чернобыле, Игнатий Мисурагин смог наилучшим образом реализовать собственный опыт руководителя. В 1987 году в составе командования округа он организовывал работу по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС силами и средствами инженерных войск, находившихся в 30‑километровой зоне.

В 1990 году Игнатий Артёмович окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, проявил серьезный интерес к науке. Хотя, конечно, тогда он еще не знал, что некогда именно наука станет частью его жизни…

И вот направление в КБВО. Путь лежал в Борисов. Там, в 7‑й танковой армии Игнатий Артёмович занял должность начальника инженерных

войск. Город принял офицера как родного. Но для Вооруженных Сил, как, впрочем, и для всей огромной страны, настал сложный период, сломавший судьбы многим офицерам. Однако люди, преданные армии, держались как могли. Так сложилось, что с 1992 года офицеру довелось служить заместителем командующего армией корпуса по воспитательной работе и кадрам. Только в 1995 году он снова погрузился в дело, которое любил больше всего, занимаясь которым был способен принести белорусской армии наибольшую пользу.

Сначала Игнатий Артёмович был начальником штаба инженерных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь, затем возглавил этот род войск. Это была и честь, и огромная ответственность. К слову, ответственности бояться — офицером не быть, считает генерал-майор в отставке Мисурагин. Боязнь моральных синяков и ссадин означает быть в стороне от любых прогрессивных и созидательных процессов. Были ли таковые в судьбе Игнатия Артёмовича? Наверняка. Но углубляться в данную тему не позволила даже не столько сдержанность героя данной публикации, сколько его скромность: «Это никому не интересно», «Зачем об этом?», «Ничего ведь особенного…».

— Занимать принципиальную позицию всегда было уделом людей, заглядывающих далеко вперед, — считает Игнатий Артёмович. — Какая польза от людей, говорящих лишь то, что тебе приятно слышать? Прямота, искренность, компетентность — вот на чем должны строиться отношения как в службе, так и вне ее. Долг, честь, верность… Проходит не один год, пока эти понятия становятся неотъемлемой составляющей сущности мужчины, офицера. Но когда станут — попробуй это у него отнять…

В 2000 году Игнатия Артёмовича назначили начальником Военной академии. Он был руководителем главного ввуза страны почти восемь лет. В это время состоялась защита его кандидатской диссертации, имеющей как научное, так и практическое значение.





И новый поворот судьбы: в 2008 году кандидат военных наук, доцент генерал-майор Игнатий Мисурагин был избран депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь от Уручского избирательного округа № 109. Игнатий Артёмович вошел в Постоянную комиссию по национальной безопасности, а в 2011 году возглавил ее работу. В тот период он стал руководителем комиссии ОДКБ по социальным и правовым вопросам. А его военно-исторический труд «Военная академия Республики Беларусь. История и современность» был удостоен премии имени А. А. Свечина.

С таким объемным багажом знаний, опыта Игнатий Мисурагин в 2012 году стал начальником 1‑го научно-исследовательского управления (теорий военного искусства и строительства Вооруженных Сил Республики Беларусь) НИИ, затем — заместителем начальника НИИ Вооруженных Сил Республики Беларусь (по подготовке научных кадров и апробации результатов исследований).

Игнатий Артёмович был руководителем научно-исследовательских работ (НИР), выполняемых в интересах исследования проблем инженерного обеспечения боевых действий. С его участием была осуществлена работа по формированию резерва научных кадров, набору в адъюнктуру и подготовке адъюнктов в адъюнктуре НИИ, а также в вузах Беларуси. Организована апробация результатов исследований.

Офицер и ученый вместе с коллегами организовал участие сотрудников НИИ в научных конференциях и семинарах, в том числе международных, лично — проведение международной военно-научной конференции ОДКБ. Благодаря деятельности в том числе и Игнатия Артёмовича была обеспечена публикация в научных изданиях результатов исследований сотрудников НИИ.

Несомненная заслуга генерал-майора в отставке Мисурагина — осуществление научно-организационного сопровождения разработки уставных документов в Вооруженных Силах в качестве секретаря уставной комиссии.

Сегодня среди наград Игнатия Артёмовича — ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, «За службу Родине» II степени и «Содружество», 14 медалей, в его активах — почетные грамоты Нацио­нального собрания Республики Беларусь, совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, благодарность Президента Республики Беларусь…

Недавно генерал-майор в отставке Игнатий Мисурагин отметил 70‑летие. Со славным юбилеем его поздравили самые близкие люди, единомышленники, коллеги — жена Светлана Михайловна, сын Сергей, любимые внучки, сотрудники НИИ. Долгих лет жизни вам, Игнатий Артёмович, крепкого здоровья и плодотворной научной деятельности. Вы сказали, что жизнь — это труд, так пусть же ваш труд приносит вам только радость и удовлетворение!

Елена Романова, «Ваяр»