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Крах последних надежд вермахта
06.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
В конце зимы 1944 года Ставка Верховного главнокомандования утвердила план нового наступления. Противник еще был силен. В кратчайшие сроки немцы сумели сформировать и вооружить 20 полнокровных дивизий. Германия делала все, чтобы защитить промышленные ресурсы. Гитлер не раз делал эксцентричные заявления, что скорее отдаст русским Берлин, чем Моравско-Остравский промышленный район. Именно оттуда в немецкие войска продолжало поступать оружие.
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