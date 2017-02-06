В конце зимы 1944 года Ставка Верховного главнокомандования утвердила план нового наступления. Противник еще был силен. В кратчайшие сроки немцы сумели сформировать и вооружить 20 полнокровных дивизий. Германия делала все, чтобы защитить промышленные ресурсы. Гитлер не раз делал эксцентричные заявления, что скорее отдаст русским Берлин, чем Моравско-Остравский промышленный район. Именно оттуда в немецкие войска продолжало поступать оружие.