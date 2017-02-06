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Известные гродненцы создадут картины-напоминания о ранней диагностике онкозаболеваний

06.02.2017 14:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Необычная акция пройдет 10 февраля в зале Гродненского государственного музея истории религии. Начало в 17.00. Организаторами выступают Гродненский детский хоспис и детская поликлиника № 2.


Фото: Best-Mother.ru, носит иллюстративный характер

В рамках мероприятия руководители предприятий города, врачи, художники, артисты, священники, журналисты и спортсмены создадут картины с тематическими высказываниями-посылами.

 — Акция называется «З верай у жыццё і людзей». Она призвана обратить внимание людей на проблему ранней диагностики раковых заболеваний и поддержать больных в их борьбе, — рассказали в ОБО «Гродненский детский хоспис». —  Онкологические заболевания являются одной из основных проблем современного здравоохранения во всех развитых странах мира, в большинстве из которых смертность от злокачественных новообразований занимает второе место. Поэтому выявление и своевременное лечение предопухолевых заболеваний является необходимой и чрезвычайно важной мерой профилактики рака.

Акция приурочена к двум датам. 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, а 15 февраля — Международный день детей, больных раком.

 
 
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Необычная акция пройдет 10 февраля в зале Гродненского государственного музея истории религии. Организаторами выступают Гродненский детский хоспис и детская...

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