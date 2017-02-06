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Гардероб президента, дешевые кредиты на жилье и слуцкий Хатико - все интересное за вчера
07.02.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
ВАЖНОЕ
Золотовалютные резервы в январе
Оказывается, сокращения иногда касаются и чиновников. Стало известно, что Администрацию президента
«От природы одаренные люди, которые имеют определенную харизму и могут не только донести до людей что-то по теме, но и влиять на их сознание». Как вы думаете, к людям на какой должности предъявляет такие требования президент?
Кому-то повезет незадорого решить в столице жилищный вопрос: минские очередники разобрали
Кремль недоволен: корреспондент телекомпании Fox News в интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал президента России Владимира Путина убийцей. Москва требует официальных изменений. Но почему-то пока не комментирует ответ Трампа —
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К слову о «Большом разговоре». Агентство БелаПАН его раскритиковало: представители БелаПАНа заявили, что «хуже организованного мероприятия с участием Александра Лукашенко нам видеть до сих пор еще не приходилось» и отказались в дальнейшем «быть статистами в чужом шоу». Почему такая реакция на мероприятие —
Знаете, почему не отменят декрет о тунеядстве? Потому что это очень полезный документ, ответили депутату Анне Канопацкой на ее обращение в Администрацию президента: «…Люди стали дорожить своими рабочими местами, обеспечивая стабильность…».
Супруги из Германии через суд
«Если кто-то думает, что уже несколько тысяч вагонов загрузили и нас оккупируют, Россия вводит сюда свои войска — не будьте вы наивными. Что, Россия вообще уже с глузду съехала и не умеет воевать?» — пристыдил недавно президент тех, кто прогнозировал начало военных действий со стороны России в отношении Беларуси только лишь потому, что Минобороны РФ опубликовало заявку на тендер на 4162 вагона для перевозок по нашей стране.
А вот невероятно трогательная история о собачьей верности: возле Слуцка пес несколько дней охранял свою погибшую «подругу».
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