Доброе утро!

Начните день с красоты : финский фотограф так снимает звезды и северное сияние, что стал настоящей звездой соцсетей. И правда — перед каждым снимком замираешь.





ВАЖНОЕ

Золотовалютные резервы в январе выросли на 57,8 млн долларов. Всего же в этом году они должны прирасти не менее чем на 500 млн — такова одна из наших главных целей.

Оказывается, сокращения иногда касаются и чиновников. Стало известно, что Администрацию президента оптимизируют (читай — сократят) на треть . «Работа по оптимизации штатной численности всегда непростая, так как связана с жизнью и судьбами людей», — говорит Наталья Кочанова. Не можем не согласиться. Кстати, оптимизировать планируют и штат практически всех предприятий и учреждений — чтобы повысить зарплаты оставшимся.

«От природы одаренные люди, которые имеют определенную харизму и могут не только донести до людей что-то по теме, но и влиять на их сознание». Как вы думаете, к людям на какой должности предъявляет такие требования президент? Не поверите — к идеологам! Систему, говорит глава государства, там нужно перестраивать, а «все то скатилось на рельсы формализма и дикой бюрократии».

Кому-то повезет незадорого решить в столице жилищный вопрос: минские очередники разобрали кредиты на недвижимость под 11,5% в Беларусбанке за несколько часов. Им раздали 10 млн рублей на 15 лет — на всех, конечно.

Кремль недоволен: корреспондент телекомпании Fox News в интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал президента России Владимира Путина убийцей. Москва требует официальных изменений. Но почему-то пока не комментирует ответ Трампа — а он тоже неоднозначный .

ПОПУЛЯРНОЕ

Во время «Большого разговора» в пятницу президент подробно рассказал, где сшиты предметы его гардероба: костюм, обувь и трусы отечественные, рубашка, галстук и носки импортные. Мы выяснили, что при желании любой белорус может одеться, как президент — и расскажем вам, где и за сколько .





К слову о «Большом разговоре». Агентство БелаПАН его раскритиковало: представители БелаПАНа заявили, что «хуже организованного мероприятия с участием Александра Лукашенко нам видеть до сих пор еще не приходилось» и отказались в дальнейшем «быть статистами в чужом шоу». Почему такая реакция на мероприятие — читайте здесь .

Знаете, почему не отменят декрет о тунеядстве? Потому что это очень полезный документ, ответили депутату Анне Канопацкой на ее обращение в Администрацию президента: «…Люди стали дорожить своими рабочими местами, обеспечивая стабильность…». Ну и еще некоторые моменты .

Супруги из Германии через суд вернули конфискованные на белорусской таможне 9000 евро. Прошлым летом в сумочке жены таможенники нашли более 18 тысяч евро, при том что наличкой через нашу границу нужно перевозить только 10 тысяч долларов на человека. Но тогда пара решила, что деньги-то общие, лимит на двоих не превышен, поэтому не волновались. Справедливо, как оказалось, решила — суд их поддержал.

«Если кто-то думает, что уже несколько тысяч вагонов загрузили и нас оккупируют, Россия вводит сюда свои войска — не будьте вы наивными. Что, Россия вообще уже с глузду съехала и не умеет воевать?» — пристыдил недавно президент тех, кто прогнозировал начало военных действий со стороны России в отношении Беларуси только лишь потому, что Минобороны РФ опубликовало заявку на тендер на 4162 вагона для перевозок по нашей стране. Ведомство и само объяснило «Новой газете», зачем им столько . 55 дней думало, получив запрос, — но наконец объяснило.

А вот невероятно трогательная история о собачьей верности: возле Слуцка пес несколько дней охранял свою погибшую «подругу». Там такое видео — мы плакали .





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Белорусские школьницы нашли потомка Пушкина в… Марьиной Горке. Правда, фамилия у него не Пушкин, а Вещагин. Никита Вещагин — потомок Александра Сергеевича в седьмом колене. Те же курчавые волосы и вспыльчивый характер — очень похож.

REALTY.TUT.BY побывал на процессе, где 85-летняя женщина судится с крупным застройщиком : ее дом в Сельхозпоселке снесли, ее саму на старости лет оставили без отдельного жилья в собственности. Елена Иосифовна просит немного: «Я очень хочу иметь отдельную квартиру. У меня нет жилья, я одинока. Если у меня будет квартира, я смогу заключить договор с домом престарелых, чтобы меня досмотрели. Потом пусть забирают эту квартиру».





Фронтмен бразильской трэш-метал-группы Sepultura Деррик Грин, оказывается, встречается с 27-летней Юлией из Борисова. И даже носит майки с белорусским орнаментом и надписью «Слухай сваё»! Приятно.

Охотник на змей показал мастерство маскировки: ромбический питон спрятался между горшками настолько хорошо, что рассмотреть его получится только с большим трудом. Вот вам фотография-«загадка» .

И ни в коем случает не пропустите запись очередной «Экономики на пальцах» , если не смотрели эфир. Сергей Чалый уверяет, что Нацбанк придумал эффективный рецепт для излечения экономики и готов его применить.

Все новости понедельника, 6 января

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