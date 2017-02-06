﻿﻿ Гардероб президента, дешевые кредиты на жилье и слуцкий Хатико - все интересное за вчера. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Гардероб президента, дешевые кредиты на жилье и слуцкий Хатико - все интересное за вчера

07.02.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Доброе утро!

Начните день с красоты: финский фотограф так снимает звезды и северное сияние, что стал настоящей звездой соцсетей. И правда — перед каждым снимком замираешь.


ВАЖНОЕ

Золотовалютные резервы в январе выросли на 57,8 млн долларов. Всего же в этом году они должны прирасти не менее чем на 500 млн — такова одна из наших главных целей.

Оказывается, сокращения иногда касаются и чиновников. Стало известно, что Администрацию президента оптимизируют (читай — сократят) на треть. «Работа по оптимизации штатной численности всегда непростая, так как связана с жизнью и судьбами людей», — говорит Наталья Кочанова. Не можем не согласиться. Кстати, оптимизировать планируют и штат практически всех предприятий и учреждений — чтобы повысить зарплаты оставшимся.

«От природы одаренные люди, которые имеют определенную харизму и могут не только донести до людей что-то по теме, но и влиять на их сознание». Как вы думаете, к людям на какой должности предъявляет такие требования президент? Не поверите — к идеологам! Систему, говорит глава государства, там нужно перестраивать, а «все то скатилось на рельсы формализма и дикой бюрократии».

Кому-то повезет незадорого решить в столице жилищный вопрос: минские очередники разобрали кредиты на недвижимость под 11,5% в Беларусбанке за несколько часов. Им раздали 10 млн рублей на 15 лет — на всех, конечно.

Кремль недоволен: корреспондент телекомпании Fox News в интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал президента России Владимира Путина убийцей. Москва требует официальных изменений. Но почему-то пока не комментирует ответ Трампа — а он тоже неоднозначный.

ПОПУЛЯРНОЕ

Во время «Большого разговора» в пятницу президент подробно рассказал, где сшиты предметы его гардероба: костюм, обувь и трусы отечественные, рубашка, галстук и носки импортные. Мы выяснили, что при желании любой белорус может одеться, как президент — и расскажем вам, где и за сколько.


К слову о «Большом разговоре». Агентство БелаПАН его раскритиковало: представители БелаПАНа заявили, что «хуже организованного мероприятия с участием Александра Лукашенко нам видеть до сих пор еще не приходилось» и отказались в дальнейшем «быть статистами в чужом шоу». Почему такая реакция на мероприятие — читайте здесь.

Знаете, почему не отменят декрет о тунеядстве? Потому что это очень полезный документ, ответили депутату Анне Канопацкой на ее обращение в Администрацию президента: «…Люди стали дорожить своими рабочими местами, обеспечивая стабильность…». Ну и еще некоторые моменты.

Супруги из Германии через суд вернули конфискованные на белорусской таможне 9000 евро. Прошлым летом в сумочке жены таможенники нашли более 18 тысяч евро, при том что наличкой через нашу границу нужно перевозить только 10 тысяч долларов на человека. Но тогда пара решила, что деньги-то общие, лимит на двоих не превышен, поэтому не волновались. Справедливо, как оказалось, решила — суд их поддержал.

«Если кто-то думает, что уже несколько тысяч вагонов загрузили и нас оккупируют, Россия вводит сюда свои войска — не будьте вы наивными. Что, Россия вообще уже с глузду съехала и не умеет воевать?» — пристыдил недавно президент тех, кто прогнозировал начало военных действий со стороны России в отношении Беларуси только лишь потому, что Минобороны РФ опубликовало заявку на тендер на 4162 вагона для перевозок по нашей стране. Ведомство и само объяснило «Новой газете», зачем им столько. 55 дней думало, получив запрос, — но наконец объяснило.

А вот невероятно трогательная история о собачьей верности: возле Слуцка пес несколько дней охранял свою погибшую «подругу». Там такое видео — мы плакали.


ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Белорусские школьницы нашли потомка Пушкина в… Марьиной Горке. Правда, фамилия у него не Пушкин, а Вещагин. Никита Вещагин — потомок Александра Сергеевича в седьмом колене. Те же курчавые волосы и вспыльчивый характер — очень похож.

REALTY.TUT.BY побывал на процессе, где 85-летняя женщина судится с крупным застройщиком: ее дом в Сельхозпоселке снесли, ее саму на старости лет оставили без отдельного жилья в собственности. Елена Иосифовна просит немного: «Я очень хочу иметь отдельную квартиру. У меня нет жилья, я одинока. Если у меня будет квартира, я смогу заключить договор с домом престарелых, чтобы меня досмотрели. Потом пусть забирают эту квартиру».


Фронтмен бразильской трэш-метал-группы Sepultura Деррик Грин, оказывается, встречается с 27-летней Юлией из Борисова. И даже носит майки с белорусским орнаментом и надписью «Слухай сваё»! Приятно.

Охотник на змей показал мастерство маскировки: ромбический питон спрятался между горшками настолько хорошо, что рассмотреть его получится только с большим трудом. Вот вам фотография-«загадка».

И ни в коем случает не пропустите запись очередной «Экономики на пальцах», если не смотрели эфир. Сергей Чалый уверяет, что Нацбанк придумал эффективный рецепт для излечения экономики и готов его применить.

Все новости понедельника, 6 января

Напоминаем, что синоптики обещают очень холодную неделю. Одевайтесь, не болейте и будьте с TUT.BY — с нами тепло.

Ваша редакция

Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Начните день с красоты: финский фотограф так снимает звезды и северное сияние, что стал настоящей звездой соцсетей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Юные хоккеисты вступили в бой за призы президента Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика