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В Витебской области занимается спортом более 20% жителей

07.02.2017 08:41 — Новости Общества | Tut.by  
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В прошлом году в регионе почти на четверть выросли доходы учреждений физкультуры и спорта от внебюджетной деятельности, сообщили в управлении спорта и туризма облисполкома.

«По итогам 2016 года число занимающихся физкультурой и спортом в регионе достигло 260 тысяч человек, или 22% от общего числа жителей. Доходы учреждений от внебюджетной деятельности составили более 5,48 млн рублей, что на 24,3% превысило уровень 2015-го», — отметил начальник управления Василий Захаревич.

В прошлом году ввели в строй ФСК «Олимпиец» в Орше; ФОК со стадионом в Сенно и с плавательным бассейном — в Шумилино; зал тяжелой атлетики и футбольное поле с современным искусственным покрытием — в Витебске; сдали первую очередь строительства культурно-оздоровительного центра в Лиозно; выполнили капремонт бассейна «Садко» в Новополоцке.

В этом году планируют ввести в эксплуатацию новый ФОК «Юность» в Ушачах, завершить капремонт с модернизацией стадиона ВГТУ и спортивного комплекса в Дубровно, выполнить проектные работы на строительство зала по прыжкам на батуте в Витебске.

В областном центре активно устанавливают спортплощадки во дворах. В учреждениях образования города в 2016 году приобрели 53 уличных тренажера. Еще 190 купил ЖРЭТ, весной это оборудование установят во дворах. Аналогичные площадки появляются в райцентрах и малых населенных пунктах (в том числе по проектам Красного Креста и международной помощи).

 
Теги: Витебск
 
 
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Доходы спортучреждений области от внебюджета в 2016 году выросли почти на четверть.

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