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Снести, нельзя оставить. Как в заказнике "Средняя Припять" борются с сараями пчеловодов
07.02.2017 08:40 — Новости Общества | Tut.by
В ночь с четверга на пятницу одного из пчеловодов деревни Ольшаны Столинского района потревожил телефонный звонок. Звонил обеспокоенный односельчанин. С его слов, по замерзшему болоту к реке Припять под покровом темноты продвигался отряд из трех десятков человек в форме милиции и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Ничего хорошего данное ночное шествие пчеловодам не предвещало. С подобным отрядом они уже встречались. Правда, днем. Служивых людей командировали снести хозяйственную постройку на одной из пчелиных пасек. Сельчане тогда, а их к месту предстоящего сноса приехало около пятидесяти, плотным кольцом окружили строение и не допустили его разрушения,
Противостояние районных властей и пчеловодов длится уже не один год. Отношение к последним изменилось вскоре после создания заказника «Средняя Припять» и внесения изменений в природоохранное законодательство, согласно которому на особо охраняемых природных территориях частная хозяйственная деятельность не допускается. С таким неожиданным поворотом в привычном укладе жизни пчеловоды, разумеется, не согласились. Десятки лет местное население держит здесь свои пасеки. И пчелы никому не мешали. А в начале третьего тысячелетия вдруг стали проблемой для флоры и фауны. Временные постройки, предназначенные для хранения пчелиного инвентаря, власти назвали незаконно возведенными строениями и требуют сноса. А без этих построек уход за пчелами в десятке километров от дома просто невозможен: рабочий инвентарь должен быть всегда под рукой.
Пчеловодам выписывали предписания, вызывали в суд и наказывали штрафами за их неисполнение. Они в свою очередь искали защиты на самых разных уровнях, включая столицу. Но никто за них так и не вступился…
Получив тревожное сообщение о ночной «спецоперации» силовиков, пчеловоды незамедлительно бросились к своим пасекам. Но добраться быстро не получилось. У насосной станции въезд на дамбу был перекрыт служебным транспортом. Свои машины сельчанам пришлось оставлять тут же и далее следовать пешком по замерзшему болоту. А это порядка четырех километров.
Позже стало известно, что целью силовиков стала пасека Василия Симоновича. Пчеловоды направились туда. Но время было безвозвратно потеряно. Милиционеры оцепили пчелиное хозяйство по периметру и внутрь никого не пропускали, а работники МЧС при свете фонарей разбирали постройку. К десяти часам утра от приятного на вид домика остались лишь стройматериалы.
— А назавтра, — рассказывают пчеловоды, — в Ольшаны приехал председатель Столинского райисполкома Григорий Протосовицкий. Мы пришли к нему на прием. И услышали следующее. В течение недели либо мы должны добровольно снести незаконные строения на пасеках, либо найти решение вопроса, как их оставить. В противном случае снос построек неизбежен. С первым вариантом мы не согласны, а со вторым не получается. В коридорах власти всех уровней нас не слышат. Потому решили обратиться к средствам массовой информации.
Комментарий председателя Столинского райисполкома Григория Протосовицкого:
— Вопрос соблюдения природоохранного законодательства в заказнике «Средняя Припять» изначально был поднят и изучен прокуратурой Брестской области. Столинскому райисполкому, Полесскому лесхозу было предписано убрать из заказника все незаконно возведенные строения. Этот вопрос и сегодня стоит на контроле у данного надзорного органа. Мы неоднократно встречались с пчеловодами, разъясняли им требования законодательства. Выводов они не сделали, поэтому райисполком принял решение о демонтаже ряда самовольных строений. Пчеловодов об этом проинформировали. Исполнение решения было возложено на Полесский лесхоз.
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Противостояние районных властей и пчеловодов длится уже не один год.
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