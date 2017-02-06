В ночь с четверга на пятницу одного из пчеловодов деревни Ольшаны Столинского района потревожил телефонный звонок. Звонил обеспокоенный односельчанин. С его слов, по замерзшему болоту к реке Припять под покровом темноты продвигался отряд из трех десятков человек в форме милиции и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Ничего хорошего данное ночное шествие пчеловодам не предвещало. С подобным отрядом они уже встречались. Правда, днем. Служивых людей командировали снести хозяйственную постройку на одной из пчелиных пасек. Сельчане тогда, а их к месту предстоящего сноса приехало около пятидесяти, плотным кольцом окружили строение и не допустили его разрушения, пишет «Вечерний Брест».



Пасека Василия Симоновича. Фото Павла Куницкого

Противостояние районных властей и пчеловодов длится уже не один год. Отношение к последним изменилось вскоре после создания заказника «Средняя Припять» и внесения изменений в природоохранное законодательство, согласно которому на особо охраняемых природных территориях частная хозяйственная деятельность не допускается. С таким неожиданным поворотом в привычном укладе жизни пчеловоды, разумеется, не согласились. Десятки лет местное население держит здесь свои пасеки. И пчелы никому не мешали. А в начале третьего тысячелетия вдруг стали проблемой для флоры и фауны. Временные постройки, предназначенные для хранения пчелиного инвентаря, власти назвали незаконно возведенными строениями и требуют сноса. А без этих построек уход за пчелами в десятке километров от дома просто невозможен: рабочий инвентарь должен быть всегда под рукой.

Пчеловодам выписывали предписания, вызывали в суд и наказывали штрафами за их неисполнение. Они в свою очередь искали защиты на самых разных уровнях, включая столицу. Но никто за них так и не вступился…

Получив тревожное сообщение о ночной «спецоперации» силовиков, пчеловоды незамедлительно бросились к своим пасекам. Но добраться быстро не получилось. У насосной станции въезд на дамбу был перекрыт служебным транспортом. Свои машины сельчанам пришлось оставлять тут же и далее следовать пешком по замерзшему болоту. А это порядка четырех километров.



То, что осталось после ухода силовиков. Фото Павла Куницкого

Позже стало известно, что целью силовиков стала пасека Василия Симоновича. Пчеловоды направились туда. Но время было безвозвратно потеряно. Милиционеры оцепили пчелиное хозяйство по периметру и внутрь никого не пропускали, а работники МЧС при свете фонарей разбирали постройку. К десяти часам утра от приятного на вид домика остались лишь стройматериалы.



Так выглядела постройка до сноса. Фото: Вечерний Брест

— А назавтра, — рассказывают пчеловоды, — в Ольшаны приехал председатель Столинского райисполкома Григорий Протосовицкий. Мы пришли к нему на прием. И услышали следующее. В течение недели либо мы должны добровольно снести незаконные строения на пасеках, либо найти решение вопроса, как их оставить. В противном случае снос построек неизбежен. С первым вариантом мы не согласны, а со вторым не получается. В коридорах власти всех уровней нас не слышат. Потому решили обратиться к средствам массовой информации.

Комментарий председателя Столинского райисполкома Григория Протосовицкого:

— Вопрос соблюдения природоохранного законодательства в заказнике «Средняя Припять» изначально был поднят и изучен прокуратурой Брестской области. Столинскому райисполкому, Полесскому лесхозу было предписано убрать из заказника все незаконно возведенные строения. Этот вопрос и сегодня стоит на контроле у данного надзорного органа. Мы неоднократно встречались с пчеловодами, разъясняли им требования законодательства. Выводов они не сделали, поэтому райисполком принял решение о демонтаже ряда самовольных строений. Пчеловодов об этом проинформировали. Исполнение решения было возложено на Полесский лесхоз.