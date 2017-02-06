В Витебске изменилось движение некоторых городских автобусов.

Для удобства работающих в промышленной зоне в районе мясокомбината открыли новый маршрут № 49. Он курсирует по линии «Билево-3 — улица Богатырева — проспект Строителей — мясокомбинат». Обслуживает маршрут один автобус. Прямое сообщение позволит в удобном режиме привозить горожан на работу утром и отвозить их вечером домой.

Автобус № 26Э появился на одном из самых протяженных городских маршрутов — в поселок Руба, который Витебска">вошел в черту Витебска. От вокзала до центра этого населенного пункта — около 20 километров в одну сторону. Экспресс-автобус делает наполовину меньше остановок, чем обычный.

А вот автобусный маршрут № 46 «Билево-3 — вокзал», наоборот, из экспрессного перевели в обычное регулярное сообщение — то есть со всеми остановками. Ежедневно на нем курсируют два автобуса.