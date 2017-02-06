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AliExpress ввел платную доставку всех товаров в Беларусь

07.02.2017 07:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев – Sputnik. Китайская торговая интернет-платформа AliExpress с 7 февраля ввела платную доставку всех товаров, независимо от стоимости, говорится в релизе площадки.

AliExpress ввел платную доставку всех товаров в Беларусь
© Sputnik/
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Для товаров, следующих в Россию, вводится обязательное присвоение трек-номера, если их стоимость превышает 2 доллара США.

При покупке товаров в Беларуси и Украине это условие становится обязательным вне зависимости от стоимости – трек-номера будут присваиваться даже самым мелким покупкам.

Таким образом, доставка подавляющего большинства товаров станет платной, тогда как ранее клиенты могли воспользоваться эконом-доставкой, без присвоения трека для отслеживания посылки.

Alibaba group – крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной коммерции. Она была основана в 1999 году Джеком Ма. Группе принадлежит несколько дочерних компаний и торговых площадок в интернете, в том числе AliExpress.com.

С 14 апреля 2016 года для белорусов были ужесточены правила заказа товаров из зарубежных магазинов: гражданин имеет право получить из-за рубежа по почте товар не более чем на 22 евро в месяц и весом не более 10 килограммов. Если лимит превышен, пошлина составит 30% от таможенной стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм. 

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее клиенты могли воспользоваться эконом-доставкой, без присвоения трека для отслеживания посылки.

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