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AliExpress ввел платную доставку всех товаров в Беларусь
07.02.2017 07:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев – Sputnik. Китайская торговая интернет-платформа AliExpress с 7 февраля ввела платную доставку всех товаров, независимо от стоимости, говорится в релизе площадки.
Для товаров, следующих в Россию, вводится обязательное присвоение трек-номера, если их стоимость превышает 2 доллара США.
При покупке товаров в Беларуси и Украине это условие становится обязательным вне зависимости от стоимости – трек-номера будут присваиваться даже самым мелким покупкам.
Таким образом, доставка подавляющего большинства товаров станет платной, тогда как ранее клиенты могли воспользоваться эконом-доставкой, без присвоения трека для отслеживания посылки.
Alibaba group – крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной коммерции. Она была основана в 1999 году Джеком Ма. Группе принадлежит несколько дочерних компаний и торговых площадок в интернете, в том числе AliExpress.com.
С 14 апреля 2016 года для белорусов были
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Ранее клиенты могли воспользоваться эконом-доставкой, без присвоения трека для отслеживания посылки.
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