﻿ Красный Крест научит гродненцев новой методике ухода за больными с ограниченными возможностями. 21.by
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Красный Крест научит гродненцев новой методике ухода за больными с ограниченными возможностями

07.02.2017 08:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Сейчас гродненский Красный Крест формирует группы для базовых тренингов по обучению кинестетикс — методике ухода за больными людьми. Их проведут специалисты, участниками могут стать как медицинский персонал, социальные работники, так и родственники, близкие людей, которым требуется уход на дому, сообщает БЕЛТА.


Фото с сайта dzer.ru, носит иллюстративный харатер

Можно получить навыки, позволяющие облегчить уход за подопечными. Элементы этого метода также помогают развить их двигательные возможности, восстановиться после болезни, повысить способность к самостоятельному проживанию.

«Мы можем организовать такую учебу для желающих благодаря участию в проекте „Подготовка тренеров по кинестетикс в Беларуси“, реализуемом при поддержке Швейцарского Красного Креста. В областной организации сертификаты тренера по кинестетикс первой ступени имеют два сотрудника», — рассказала председатель областной организации Белорусского общества Красного Креста Романия Скоморошко.

Методика кинестетикс получила развитие в Белорусском обществе Красного Креста (БОКК) при реализации со Швейцарским и Германским Красным Крестом совместного проекта «Укрепление службы сестер милосердия». Kinaesthetics — наука (мастерство) о восприятии движения и уходе за людьми с ограниченными возможностями, позволяющая человеку научиться управлять своим телом.

 
 
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Сейчас гродненский Красный Крест формирует группы для базовых тренингов по обучению кинестетикс - методике ухода за больными людьми. Их проведут специалисты,...

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