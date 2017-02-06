Сейчас гродненский Красный Крест формирует группы для базовых тренингов по обучению кинестетикс — методике ухода за больными людьми. Их проведут специалисты, участниками могут стать как медицинский персонал, социальные работники, так и родственники, близкие людей, которым требуется уход на дому, сообщает БЕЛТА.



Фото с сайта dzer.ru, носит иллюстративный харатер

Можно получить навыки, позволяющие облегчить уход за подопечными. Элементы этого метода также помогают развить их двигательные возможности, восстановиться после болезни, повысить способность к самостоятельному проживанию.

«Мы можем организовать такую учебу для желающих благодаря участию в проекте „Подготовка тренеров по кинестетикс в Беларуси“, реализуемом при поддержке Швейцарского Красного Креста. В областной организации сертификаты тренера по кинестетикс первой ступени имеют два сотрудника», — рассказала председатель областной организации Белорусского общества Красного Креста Романия Скоморошко.

Методика кинестетикс получила развитие в Белорусском обществе Красного Креста (БОКК) при реализации со Швейцарским и Германским Красным Крестом совместного проекта «Укрепление службы сестер милосердия». Kinaesthetics — наука (мастерство) о восприятии движения и уходе за людьми с ограниченными возможностями, позволяющая человеку научиться управлять своим телом.