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В Минюст поданы документы на регистрацию молодежного культурно-просветительского объединения " Моладзь Адраджэння"

07.02.2017 09:17 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 7 февраля. Активисты организации "Моладзь БНФ" подали в Министерство юстиции Беларуси документы на регистрацию молодежного культурно-просветительского объединения "Моладзь Адраджэння". Об этом сообщает пресс-служба"Моладзі БНФ".

"Мы решили создать свою культурную площадку, ведь мы делаем довольно много культурных и образовательных вещей и хотели бы вывести их на более качественный уровень. "Моладзь БНФ" — это уже политический бренд, и часть организаций и учреждений боится сотрудничать с нами в любых направлениях, поэтому попробуем пойти таким путем", — прокомментировал инициативу создания нового молодежного объединения руководитель "Моладзі БНФ" Юрий Лукашевич.

Как считают в организации, это станет своеобразной "лакмусовой бумажкой" для властей, которые в последнее время заявляют о поддержке белорусской культуры, истории и языка. "В то же время они регистрируют откровенно пророссийские организации, такие как "Румол". Так пойдет ли власть на то, чтобы зарегистрировать патриотическую пробелорусскую организацию?" — задается вопросом пресс-служба "Моладзі БНФ".

Активисты считают, что официальный статус им поможет популяризировать белорусскую культуру, историю, язык, продвигать идеи и цели "Моладзі БНФ". При этом они заявляют, что новая организация не ставит политических целей и не собирается действовать в этом направлении.

"Если власть подтвердит подлинность своих слов о содействие белорусскому национальному возрождению и даст нам официальную регистрацию, то мы используем официальный статус на всю мощь и будем делать больше культурных, образовательных проектов по всей стране, работать с новыми организациями и людьми. И, безусловно, независимо от того, получит ли "Моладзь Адраджэння " регистрацию, мы и впредь продолжим нашу активность и будем продвигать идеи и цели " Моладзі БНФ", — отмечает пресс-служба организации.

Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 февраля. Активисты организации "Моладзь БНФ" подали в Министерство юстиции Беларуси документы на регистрацию молодежного культурно-просветительского...

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