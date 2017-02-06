|
За минувшие сутки отключения электроэнергии из-за аварий произошли в Гродно и Новогрудке
07.02.2017 08:18 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 7 февраля. За минувшие сутки отключения электроэнергии из-за аварий произошли в Гродно и Новогрудке.
Как сообщает пресс-служба Гродненского областного управления МЧС, утром 6 февраля из-за повреждения кабельной линии 10 кВ в Гродно без электроснабжения остались четыре многоквартирных жилых дома по улице Поповича, кинотеатр "Октябрь", здание ОАО "Белагропромбанк", а также Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. Отключение зафиксировано в 8.42. Электроснабжение восстановлено в 9.20. На время отсутствия электричества в больнице был подключен дизель-генератор.
В 21.05 также из-за повреждения кабельной линии 10 кВ в Гродно без электроснабжения остались 38 многоквартирных жилых домов по улицам Брикеля, Тавлая, Лиможа. Объекты обеспечения жизнедеятельности в зону отключения не попали. В 21.30 электроснабжение восстановлено.
В Новогрудке из-за выхода из строя трансформатора в 20.15 пропало электричество в 48 частных жилых домах. В 22.15 электроснабжение было восстановлено.
Андрей Середа, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 7 февраля. За минувшие сутки отключения электроэнергии из-за аварий произошли в Гродно и Новогрудке. Как сообщает пресс-служба Гродненского областного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии