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За минувшие сутки отключения электроэнергии из-за аварий произошли в Гродно и Новогрудке

07.02.2017 08:18 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 7 февраля. За минувшие сутки отключения электроэнергии из-за аварий произошли в Гродно и Новогрудке.

Как сообщает пресс-служба Гродненского областного управления МЧС, утром 6 февраля из-за повреждения кабельной линии 10 кВ в Гродно без электроснабжения остались четыре многоквартирных жилых дома по улице Поповича, кинотеатр "Октябрь", здание ОАО "Белагропромбанк", а также Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. Отключение зафиксировано в 8.42. Электроснабжение восстановлено в 9.20. На время отсутствия электричества в больнице был подключен дизель-генератор.

В 21.05 также из-за повреждения кабельной линии 10 кВ в Гродно без электроснабжения остались 38 многоквартирных жилых домов по улицам Брикеля, Тавлая, Лиможа. Объекты обеспечения жизнедеятельности в зону отключения не попали. В 21.30 электроснабжение восстановлено.

В Новогрудке из-за выхода из строя трансформатора в 20.15 пропало электричество в 48 частных жилых домах. В 22.15 электроснабжение было восстановлено.
Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 7 февраля. За минувшие сутки отключения электроэнергии из-за аварий произошли в Гродно и Новогрудке. Как сообщает пресс-служба Гродненского областного...

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