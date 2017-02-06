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Из Могилева планируют отправлять самолеты в Турцию

07.02.2017 10:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Из Могилевского аэропорта можно будет отправиться на курорт в Турцию. Чартерные самолеты полетят в начале лета. Турфирмы уже начали продавать билеты, сообщает телерадиокомпания "Могилев".


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Пока самолеты летали только в Болгарию. Также рассматривается возможность вылетов чартеров в Египет.

В болгарский Бургас самолеты из Могилева летают уже 2 года. Как показала практика, все рейсы заполнены, что говорит о востребованности данной услуги, пояснил начальник Могилевского филиала РУП «Белаэронавигация» аэропорт «Могилев» Владимир Никитин.

Всего было организовано 17 чартерных рейсов. Перевезли 4 тысячи 567 человек.

Первый за 18 лет чартерный рейс с туристами отправился из аэропорта «Могилев» в Болгарию 13 июня. На борт «Боинга 737−300» поднялись 142 человека. Примерно через 2 часа после вылета они приземлились в аэропорту Бургаса.

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Теги: Могилев
 
 
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Пока чартеры из Могилева летали только в Болгарию.

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