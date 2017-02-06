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Из Могилева планируют отправлять самолеты в Турцию
07.02.2017 10:11 — Новости Общества | Tut.by
Из Могилевского аэропорта можно будет отправиться на курорт в Турцию. Чартерные самолеты полетят в начале лета. Турфирмы уже начали продавать билеты, сообщает телерадиокомпания "Могилев".
Пока самолеты летали только в Болгарию. Также рассматривается возможность вылетов чартеров в Египет.
В болгарский Бургас самолеты из Могилева летают уже 2 года. Как показала практика, все рейсы заполнены, что говорит о востребованности данной услуги, пояснил начальник Могилевского филиала РУП «Белаэронавигация» аэропорт «Могилев» Владимир Никитин.
Всего было организовано 17 чартерных рейсов. Перевезли 4 тысячи 567 человек.
Первый за 18 лет чартерный рейс с туристами
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Пока чартеры из Могилева летали только в Болгарию.
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