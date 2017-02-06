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"Компенсационные посадки не предусмотрены". Возле "Белкарда" спилили несколько старых тополей
07.02.2017 10:04 — Новости Общества | Tut.by
Возмущенные комментарии гродненцев в интернете вызвала вырубка больших тополей возле предприятия «Белкард» по ул. Победы. Деревья спилили вечером в воскресенье 5 февраля. Как пояснил
«Эта опасность существует давно: мы 5 лет назад начали поднимать вопрос и писать в городкое ЖКХ, чтобы предприняли меры. Территория, где росли деревья, не относится к заводу, однако падающие ветви после ураганов дают понять опасность такого соседства», — пояснил Виталий Смольник.
Тополя были высажены еще до введения норматива высадки деревьев не ближе, чем 2,5 метра от газопровода.
Как объяснила инженер Гродненского городского ЖКХ Ольга Дыринда, деревья были поражены омелой и имели сухие ветви. Горисполком согласовал разрешение на спил деревьев. Саму ликвидацию тополей производили частные лица по заказу Гродногоргаза. Других запросов на подобные действия по сносу ненадлежащих деревьев в горисполком не поступало.
Все действия были согласованы с Гродненским комитетом природоохраны. Созданная комиссия посчитала тополя нездоровыми, поэтому компенсационных выплат в бюджет не предусматривается. Компенсационные посадки деревьев также не предусмотрены.
Каштаны на территории завода останутся: их никто трогать не будет.
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Тополя были высажены еще до введения норматива высадки деревьев не ближе, чем 2,5 метра от газопровода.
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