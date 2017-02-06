Возмущенные комментарии гродненцев в интернете вызвала вырубка больших тополей возле предприятия «Белкард» по ул. Победы. Деревья спилили вечером в воскресенье 5 февраля. Как пояснил Гродненскому Зеленому порталу главный энергетик ОАО «Белкард» Виталий Смольник, есть опасность, что старые деревья упадут на городской магистральный газопровод.





«Эта опасность существует давно: мы 5 лет назад начали поднимать вопрос и писать в городкое ЖКХ, чтобы предприняли меры. Территория, где росли деревья, не относится к заводу, однако падающие ветви после ураганов дают понять опасность такого соседства», — пояснил Виталий Смольник.

Тополя были высажены еще до введения норматива высадки деревьев не ближе, чем 2,5 метра от газопровода.



Фото: grodno.greenbelarus.info

Как объяснила инженер Гродненского городского ЖКХ Ольга Дыринда, деревья были поражены омелой и имели сухие ветви. Горисполком согласовал разрешение на спил деревьев. Саму ликвидацию тополей производили частные лица по заказу Гродногоргаза. Других запросов на подобные действия по сносу ненадлежащих деревьев в горисполком не поступало.



Фото: grodno.greenbelarus.info

Все действия были согласованы с Гродненским комитетом природоохраны. Созданная комиссия посчитала тополя нездоровыми, поэтому компенсационных выплат в бюджет не предусматривается. Компенсационные посадки деревьев также не предусмотрены.

Каштаны на территории завода останутся: их никто трогать не будет.