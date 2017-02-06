В Беларуси заново создают санитарную авиацию . Врачей высокой квалификации хотят доставлять вертолетами в глубинку — для срочной помощи. Больных в критическом состоянии будут перевозить в специализированные клиники, где их могут спасти. Например, в Минской областной больнице в Боровлянах собираются построить вертолетную площадку . В архивах БГАКФФД нашлись материалы советских лет, когда санитарная авиация была вполне обычным делом.



Больного ребёнка отправляют санитарным самолётом из Бегомля. Июль 1952 года. Фотохроника БелТА, А.Дитлов.

Санитарная авиация в Беларуси появилась еще до войны — в начале 1935 года. Врачи вылетали на самолетах из Минска в труднодоступные районы, тяжелобольных доставляли в столицу. Краеведы, правда, отмечают: медицинских аэропланов было только два, и перевозить они могли не больше одного пассажира. Тем не менее, многим удалось помочь.

В 1939 году медицинскую авиаслужбу решили расширить. Собирались создать авиасанитарные станции в Витебске, Гомеле, Пинске и Белостоке, а вместо двух самолетов для спасения использовать 12. Однако из-за войны планы пришлось отложить.

В начале 50-х медицинских полетов становится все больше. У архивистов нашлось немало фотографий, на которых — врачи и летчики санавиации во время работы.



Врачи Барановичской областной санавиастанции отправляют самолётом больного Климовича в областную клинику. Декабрь 1951 года. Фотохроника БелТА, С.Капелько.

Больного высаживают с санитарного самолёта в Брестском аэропорту. Июль 1954 года. Редакция Брестской областной газеты «Заря», П.Грибань.

В 1962 году даже сняли киносюжет о том, как в Слоним срочно доставляют нейрохирурга. Доктор вылетает на Як-12 из аэропорта «Минск-1».

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Киножурнал «Советская Беларусь», 1962 г., режиссер: В. Стрельцов. Видеоматериал подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.

Сначала санитарной авиацией ведало Министерство гражданской авиации, а в 1963 году ее передали Минздраву. С тех пор самолеты и вертолеты порой приписывали прямо к больницам.



Пилот санитарной авиации передает медсестре Толочинской районной больницы донорскую кровь. Ее доставили из областного центра. Август 1956 года. Фотохроника БелТА, С.Капелько.

В начале 80-х в самолетах и вертолетах санавиации появилась автономная аппаратура поддержки и терапии — теперь перелеты стали более безопасными для тяжелобольных.

В декабре 1986 года появился приказ Минздрава БССР, в котором приводили такие цифры: с 1981 по 1985 годы санитарная авиация эвакуировала из районов в республиканские специализированные центры и отделения областных и городских больниц 8129 человек. За кафедрами мединститутов и конкретными профессорами были закреплены «подшефные» районы.

Что касается последних десятилетий, медицинские полеты внутри Беларуси почти не выполнялись. В Минздраве это объясняют отсутствием необходимости и хорошими дорогами. Исключение, когда авиация привлекалась — перевозка донорских органов.



Вертолёт санитарной авиации у Гомельской областной больницы. Сентябрь 1982 года, Гомель. Фотохроника БелТА, И.Юдаш.



Врачи службы санитарной авиации переносят больного в самолёт перед тренировочным полетом в сложных условиях. Сентябрь 1966 года, Могилёв. Фототека БелОКС, В.Козлов.

Врач-нейрохирург санитарной авиации Арнольд Смеянович у самолёта. Сентябрь 1966 года, Минск. Фототека БелОКС, В.Козлов.

Командир подразделения службы санитарной авиации дает инструкции перед тренировочными полётами в сложных условиях. Сентябрь 1966 года, Минск. Фототека БелОКС, В.Козлов.

Главный хирург Витебского областного здравотдела И. Жибуль и пилот санитарной авиации перед вылетом к больному. Июнь 1969 года, Витебская область. Фотохроника БелТА, Г. Усламов.

Командир вертолёта Ми-2 Гомельской областной больницы, борт-нейрохирург санавиации С. Зубков, врач-терапевт Ж. Гранская во время полёта в сельскую больницу. Сентябрь 1982 года, Гомельская область. Фотохроника БелТА, И.Юдаш.