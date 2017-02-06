В Беларуси заново создают санитарную авиацию. Врачей высокой квалификации хотят доставлять вертолетами в глубинку — для срочной помощи. Больных в критическом состоянии будут перевозить в специализированные клиники, где их могут спасти. Например, в Минской областной больнице в Боровлянах собираются построить вертолетную площадку. В архивах БГАКФФД нашлись материалы советских лет, когда санитарная авиация была вполне обычным делом.
Санитарная авиация в Беларуси появилась еще до войны — в начале 1935 года. Врачи вылетали на самолетах из Минска в труднодоступные районы, тяжелобольных доставляли в столицу. Краеведы, правда, отмечают: медицинских аэропланов было только два, и перевозить они могли не больше одного пассажира. Тем не менее, многим удалось помочь.
В 1939 году медицинскую авиаслужбу решили расширить. Собирались создать авиасанитарные станции в Витебске, Гомеле, Пинске и Белостоке, а вместо двух самолетов для спасения использовать 12. Однако из-за войны планы пришлось отложить.
В начале 50-х медицинских полетов становится все больше. У архивистов нашлось немало фотографий, на которых — врачи и летчики санавиации во время работы.
В 1962 году даже сняли киносюжет о том, как в Слоним срочно доставляют нейрохирурга. Доктор вылетает на Як-12 из аэропорта «Минск-1».
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Киножурнал «Советская Беларусь», 1962 г., режиссер: В. Стрельцов.
Видеоматериал подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.
Сначала санитарной авиацией ведало Министерство гражданской авиации, а в 1963 году ее передали Минздраву. С тех пор самолеты и вертолеты порой приписывали прямо к больницам.
В начале 80-х в самолетах и вертолетах санавиации появилась автономная аппаратура поддержки и терапии — теперь перелеты стали более безопасными для тяжелобольных.
В декабре 1986 года появился приказ Минздрава БССР, в котором приводили такие цифры: с 1981 по 1985 годы санитарная авиация эвакуировала из районов в республиканские специализированные центры и отделения областных и городских больниц 8129 человек. За кафедрами мединститутов и конкретными профессорами были закреплены «подшефные» районы.
Что касается последних десятилетий, медицинские полеты внутри Беларуси почти не выполнялись. В Минздраве это объясняют отсутствием необходимости и хорошими дорогами. Исключение, когда авиация привлекалась — перевозка донорских органов.
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