МИНСК, 7 фев – Sputnik. Верховный суд Беларуси начал рассматривать жалобу российского блогера Александра Лапшина на решение Белорусской стороны выдать его Азербайджану, передает корреспондент Sputnik во вторник.

Минский городской суд 26 января текущего года признал законным постановление заместителя генпрокурора о выдаче российско-израильского блогера Азербайджану для осуществления уголовного преследования.

Судебное заседание проходит за закрытыми дверями. Суд рассматривает законность и обоснованность постановления Минского городского суда.

Если Верховный суд сочтет решение о выдаче Лапшина Баку законным, то оно вступит в силу с момента оглашения.

Как отметили эксперты в области уголовного права, блогер еще имеет право получить политическое убежище в Беларуси, обратившись с заявлением в компетентные органы страны.

В Азербайджане Лапшину грозит уголовное преследование по ст. 281 (публичные призывы, направленные против государства) и 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики), обе статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.