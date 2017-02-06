Сотрудники милиции задержали 32-летнего минчанина, которого подозревают в мошенничестве. Мужчина знакомился с девушками в интернете — а потом под различными предлогами получил от одной 10 тысяч долларов, и столько же просил у другой минчанки. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Фото: пресс-служба ГУВД

Известно, что ранее мужчина отбывал наказание за неуплату алиментов в исправительном учреждении открытого типа в столице. В свободное от работы время он под именем Александр знакомился с девушками в интернете.

В одном из случаев он узнал, что минчанка собирается купить новой автомобиль и предложил помощь своего знакомого Евгения. При личной встрече девушка передала последнему 10 тысяч долларов и ждала машину к Новому году. Но к указанному сроку мужчина не привез автомобиль, как и не возвращал деньги.

Только после обращения в милицию девушка узнала: Евгений и Александр — один и тот же человек, который общался с ней с разных страниц на сайте.

Одновременно с этим минчанин вводил в заблуждение другую женщину. Для первой встречи в реальной жизни он арендовал дорогой автомобиль, представился директором деревообрабатывающей компании. А вскоре вопросил в долг 10 тысяч долларов для решения финансовых трудностей на предприятии.

Когда девушка обратилась в милицию, то узнала: названной деревообрабатывающей компании попросту не существует.

— В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 209 Уголовного кодекса (Мошенничество), — рассказал первый заместитель начальника Фрунзенского РУВД Александр Полулех. — Также есть основания полагать, что данный гражданин может быть причастен к аналогичным преступлениям.

В милиции просят всех, кто пострадал от действий изображенного на фото мужчины, сообщить об этом по телефонам: 8 (029) 653-1763, 8 (033) 611−7086, 8 (017) 207−6767 или 102. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируется.