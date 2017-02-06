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Детоубийца из Мозыря не будет обжаловать смертный приговор

07.02.2017 10:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев – Sputnik. Мозырский предприниматель, приговоренный к высшей мере наказание за убийство двоих своих детей, не будет обжаловать приговор в Верховном суде, сообщило издание "Гомельская правда".

Детоубийца из Мозыря не будет обжаловать смертный приговор
© Фото: Страница ПАСЕ в Facebook
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Трагедия произошла 31 января прошлого года: в дежурную часть Мозырского РОВД позвонил местный 39-летний предприниматель и сообщил, что убил своих детей – 9-летнюю девочку и ее 17-летнего брата. После звонка мужчина выпрыгнул с балкона четвертого этажа, но остался жив. В отношении мужчины возбудили дело и суд Гомельской области признал его виновным в в совершении преступлений, предусмотренных п. 1 и 2 ч. 2 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси. В качестве наказания мужчине была назначена высшая мера.

Как пишет издание, предприниматель Кирилл Казачек написал заявление, отказавшись от обжалования приговора, отозвав тем самым апелляционную жалобу адвоката, направленную в Верховный суд.

Ранее приговор Казачку осудили в ЕС: вопрос подняли на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы, прошедшем в январе текущего года.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее приговор Казачку осудили в ЕС: вопрос подняли на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы, прошедшем в январе текущего года.

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