МИНСК, 7 фев – Sputnik. Мозырский предприниматель, приговоренный к высшей мере наказание за убийство двоих своих детей, не будет обжаловать приговор в Верховном суде, сообщило издание " Гомельская правда ".

Трагедия произошла 31 января прошлого года: в дежурную часть Мозырского РОВД позвонил местный 39-летний предприниматель и сообщил, что убил своих детей – 9-летнюю девочку и ее 17-летнего брата . После звонка мужчина выпрыгнул с балкона четвертого этажа, но остался жив. В отношении мужчины возбудили дело и суд Гомельской области признал его виновным в в совершении преступлений, предусмотренных п. 1 и 2 ч. 2 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси. В качестве наказания мужчине была назначена высшая мера .

Как пишет издание, предприниматель Кирилл Казачек написал заявление, отказавшись от обжалования приговора, отозвав тем самым апелляционную жалобу адвоката, направленную в Верховный суд.

Ранее приговор Казачку осудили в ЕС: вопрос подняли на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы , прошедшем в январе текущего года.