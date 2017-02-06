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Новое здание Минской центральной таможни достраивать не будут

07.02.2017 10:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев — Sputnik. Недостроенное здание Минской центральной таможни по улице Холмогорской в Минске будет законсервировано, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Там пояснили, что такое решение закреплено постановлением Совета министров №97 от 6 февраля 2016 года.

"Консервацию объекта поручено произвести за счет средств, получаемых таможенными органами от деятельности республиканского унитарного предприятия "Белтаможсервис", — пояснили в пресс-службе правительства.

Заказчику строительства объекта — Минской центральной таможне — до 1 апреля 2017 года поручено обеспечить разработку документации, необходимой для осуществления консервации объекта. Персональная ответственность за обеспечение безопасности и сохранности законсервированного объекта возложена на начальника таможни.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

Строительство здания Минской центральной таможни началось в 2013 году — тогда был объявлен первый тендер на выбор подрядчика. В 2015 году заказчик строительства предпринял попытки скорректировать проектно-сметную документацию. На данный момент недостроенное здание по улице Холмогорской, вблизи завода Белкоммунмаш — один из самых известных долгостроев столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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Правительство приняло решение о консервации этого бюджетного долгостроя за счет средств Белтаможсервиса.

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