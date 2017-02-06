Представители районного центра получили персональное приглашение на участие от имени оргкомитета форума. Они представляли Беларусь в Монте-Карло второй раз подряд, сообщает телеканал « Мозырь ».

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В 2016 году артисты были отмечены специальными призами. Нынешняя награда более весомая.

Номер, в котором участвовали пять воспитанников «Арены» от 13 до 20 лет, технически очень сложный, как и оборудование для него, оно доставлялось из Мозыря. На конкурсе «Новое поколение» установлено три главных приза: «Золотой юниор», «Серебряный юниор», «Бронзовый юниор». Юным канатоходцам из Мозырского центра циркового искусства «Арена» вручен приз «Серебряный юниор»

Конкурс «Новое поколение» проводится с 2012 года в рамках самого престижного международного циркового фестиваля, который традиционно собирает в начале года в столице Княжества Монако лучших артистов.