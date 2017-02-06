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Более 30 пунктов обогрева откроется в течение дня в Могилевской области

07.02.2017 10:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Более 30 пунктов обогрева в связи с предстоящим резким похолоданием откроется в течение дня в Могилевской области. 25 стационарных пунктов обогрева откроются в сельских районах области, 4 — в Могилеве, 2 — в Бобруйске, сказал председатель Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста Андрей Никитин.


Также в Могилеве и Бобруйске будут курсировать по два мобильных пункта обогрева и останавливаться в местах массового пребывания людей, в том числе на железнодорожных и автовокзалах, конечных остановках общественного транспорта.

Временный пункт обогрева с 10.00 начал работать и на Центральном рынке областного центра, где установили палатку с генератором. «Во всех наших пунктах можно обогреться, попить горячего чая с печеньем, для нуждающихся будет организовано горячее питание быстрого приготовления», — добавил Андрей Никитин.

В городском центре временного (ночного) пребывания (улица Новицкого, 3) людям без определенного места жительства сегодня вечером будут бесплатно раздавать термобелье, одеяла, теплую одежду, обувь и средства гигиены. Здесь также будет предоставлена возможность всем нуждающимся согреться чаем и горячим питанием.

Пункты обогрева будут работать в области, пока будут продолжаться сильные холода. Синоптики уже сегодня обещают резкое понижение температуры — к вечеру до -20°С, а ночью местами при прояснениях столбик термометра может опуститься до -28°С. Примерно такая же холодная погода продержится и 8−9 февраля, а с 10 февраля в регионе начнется потепление.

 
Теги: Могилев
 
 
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25 стационарных пунктов обогрева откроются в сельских районах области.

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