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"В химии не разбирался, формулу передал брат". В Гомеле задержаны производители амфетамина

07.02.2017 10:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Двое гомельчан в подвале частного дома организовали лабораторию по производству амфетамина. Несмотря на строжайшую конспирацию, оперативники наркоконтроля Советского РОВД раскрыли преступный тандем.


Организовал наркофабрику 38-летний гомельчанин, в помощники взял 34-летнего приятеля. В химии мужчина не особо разбирался. Секретную формулу, как он сам позже рассказал милиционерам, ему передал двоюродный брат, который в это время отбывал наказание за изготовление и распространение наркотиков. Производство запустили в подвале частного дома, расположенного в Новобелицком районе, ночью варили, днем продавали.

— Нужно сказать, что наркодилеры вели себя очень осторожно, придерживались строгих правил конспирации. После каждой варки лабораторию сворачивали: инструменты чистили, делили на составные части и прятали в тайник. Во время реализации работали только с проверенными заказчиками, — сообщил подробности официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Все закончилось для них в ночь с 4 на 5 февраля на трассе «Гомель-Чернигов», когда сотрудники ГАИ остановили Аudi одного из гомельских наркодилеров. В машине милиционеры обнаружили полимерный сверток с порошкообразным веществом, массой 9,9961 грамм. Экспертиза показала, что в пакете амфетамин. Через несколько часов в Гомеле на улице Пушкина наркоконтроль совместно с ОМОН задержали и второго наркодельца с 0,9667 граммами амфетамина.

В подвале по месту жительства задержанного оперативники нашли и изъяли 19 бутылок с уксусной кислотой, стеклянные колбы, электроплитку, керамическую лампу, вытяжку, респираторы, маски для безопасной работы с химическими элементами, канистры с прекурсорами. За стеной из сложенного ровными рядами белого кирпича хранилась остальная часть лаборатории — электронные весы, лакмусовые бумаги, серная кислота, разрезанная на дозы фольга и другие, необходимые для изготовления амфетамина, ингредиенты. В одной из комнат милиционеры нашли и готовый наркотик в количестве 23 грамм.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК. Оперативники имеют все основания полагать, что амфетамины реализовывались на территории не только Гомеля, но и области.

 
Теги: Гомель
 
 
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Организовал наркофабрику 38-летний гомельчанин, в помощники взял 34-летнего приятеля. В химии мужчина не особо разбирался. Секретную формулу, как он сам позже...

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