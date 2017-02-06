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Жалобу Лапшина Верховный суд рассматривал менее получаса

07.02.2017 10:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев — Sputnik. Верховный суд Беларуси менее получаса рассматривал жалобу российско-израильского блогера Александра Лапшина на решение о выдаче его Баку, сообщила журналистам адвокат Лапшина Наталья Шекина, отвечая на вопрос Sputnik.

По ее словам, резолютивная часть будет оглашена сегодня в 12:50. Сегодня Лапшин не присутствовал в зале суда. Она также сообщила, что жена блогера обратилась в ОГиМ ГУВД Минска с просьбой предоставить дополнительную защиту, кроме этого, она направила жалобу в Комитет по правам человека ООН и он уже принял жалобу к рассмотрению.

Если Верховный суд Беларуси сочтет законным решение о выдаче Лапшина Баку, то оно вступит в силу с момента оглашения. В Азербайджане ему грозит уголовное преследование по ст. 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и ст. 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики), обе статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

В соответствии с белорусским законодательством, предоставление статуса беженца в Беларуси дает иностранцу, в частности, право постоянно проживать в республике. Дополнительная защита же предоставляется иностранному гражданину, находящемуся на территории Беларуси, у которого отсутствуют основания для предоставления ему статуса беженца, но существуют вполне обоснованные опасения столкнуться при возвращении на родину с угрозой смертной казни, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 7 фев — Sputnik. Верховный суд Беларуси менее получаса рассматривал жалобу российско-израильского блогера Александра Лапшина на решение о выдаче его Баку,...

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