МИНСК, 7 фев — Sputnik. "Белавиа" предложит молодым дизайнерам принять участие в разработке новой формы для бортпроводников и летных экипажей, а обновление бортового меню будет производить раз в полгода.



© Sputnik / Виктор Толочко "Белавиа" обяжут снизить цены на билеты

"В новом году планируем снизить и цены на летние популярные направления — Болгария, Испания, Турция, и надеемся, что это позволит большему количеству граждан нашей республики воспользоваться услугами нашей компании", — рассказал во время пресс-конференции генеральный директор "Белавиа" Анатолий Гусаров.

Увеличится и частота рейсов на новые направления. В 2016 году открылись три новых направления — Паланга, Львов, Жуковский. В этом году рейсы в Палангу будут осуществляться дважды в неделю. Планируется увеличить частоту рейсов в Палангу до двух в неделю.

В 2026 году авиакомпания "Белавиа" перевезла 2 488 078 пассажиров, почти на 10% увеличился пассажиропоток в сравнении с 2015 годом. Компания осуществляет рейсы по 49 маршрутам 27 стран Европы, СНГ и Азии.