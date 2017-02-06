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"Белавиа" о планах на 2017: дешевые летние направления и новое питание
07.02.2017 11:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев — Sputnik. "Белавиа" предложит молодым дизайнерам принять участие в разработке новой формы для бортпроводников и летных экипажей, а обновление бортового меню будет производить раз в полгода.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В новом году планируем снизить и цены на летние популярные направления — Болгария, Испания, Турция, и надеемся, что это позволит большему количеству граждан нашей республики воспользоваться услугами нашей компании", — рассказал во время пресс-конференции генеральный директор "Белавиа" Анатолий Гусаров.
Увеличится и частота рейсов на новые направления. В 2016 году открылись три новых направления — Паланга, Львов, Жуковский. В этом году рейсы в Палангу будут осуществляться дважды в неделю. Планируется увеличить частоту рейсов в Палангу до двух в неделю.
В 2026 году авиакомпания "Белавиа" перевезла 2 488 078 пассажиров, почти на 10% увеличился пассажиропоток в сравнении с 2015 годом. Компания осуществляет рейсы по 49 маршрутам 27 стран Европы, СНГ и Азии.
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Молодые дизайнеры смогут разработать форму для стюардесс, обновится бортовое меню, а цены на билеты летом снизят - "Белавиа" рассказала, что ждет пассажиров в 2017...
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