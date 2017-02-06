В Витебске председатели нескольких товариществ собственников потратили свыше 32 тысяч рублей по своему усмотрению, пишет «СБ Беларусь Сегодня».



Жильцы дома по улице Баграмяна, 5 обеспокоены финансовым состоянием своего товарищества

Жительница Витебска Светлана Борисевич и ее соседи по дому, расположенному на улице Баграмяна, 5, заподозрили неладное еще около двух лет назад. Поводом стали некоторые нестыковки в отчетах председателя. Проанализировав их, жильцы пришли к выводу: на счетах товарищества явно недостает денег.

Запросили у руководителя ТС финансовые документы. Сначала устно, потом несколько раз письменно. Бесполезно. Какие-то бумаги председатель показал, но полный пакет предъявить отказался. А что касается дефицита денег, то сослался на якобы проблемы с государственным субсидированием.

Проверить его слова оказалось несложно — из бюджета деньги перечисляли регулярно. А вот на депозит, который товарищество собственников открыло в банке для того, чтобы аккумулировать там перечисления жильцов на капремонт, поступали подозрительно круглые суммы. Явно не все платежи, ежемесячно вносимые владельцами квартир. Чтобы развеять сомнения, горожане обратились с просьбой проверить работу руководства товарищества — сначала в райисполком, потом в горисполком и другие инстанции.

Замначальника управления контроля отраслей хозяйства и денежно-кредитной сферы КГК области Светлана Панкратова рассказывает:

— Не получив нужной информации, члены кооператива «Багира» написали жалобу нам. Попросили выяснить: куда уходят деньги? Мы установили: отчисления на капремонт товарищество осуществляло не в полном объеме, деньги тратились на другие цели. Аналогичные ситуации, как оказалось, сложились и в некоторых других товариществах собственников. Это свидетельствует о том, что местные исполкомы должным образом не контролируют их деятельность.

В течение прошлого года Комитет госконтроля области получил пять таких жалоб от ТС. Вроде бы, немного. Но пять председателей, о которых идет речь, возглавляют около 40 товариществ, и нарушения установлены в каждом третьем из них.

Сложно представить, как один человек может держать под контролем 13−20 многоэтажных домов в разных концах города. Неудивительно, что при таком масштабе и отсутствии контроля со стороны администраций районов «многостаночники» месяцами нарушали законодательство.

Троих фигурантов уже привлекли к административной ответственности. Кроме солидных штрафов им надлежит восстановить свыше 32 тысяч рублей на специальных счетах подведомственных товариществ — это пятая часть всех начисленных платежей.

Кстати, многие руководители предпочитают не открывать такие спецсчета, а просто кладут деньги на срочные депозиты, откуда их можно в любой момент снять на другие нужды.

— После того как отчисления жильцов вернутся на место, мы проведем повторный мониторинг, чтобы проверить: откуда провинившиеся председатели взяли недостающие средства? — говорит Светлана Панкратова.





Что же стало причиной массовых нарушений по нецелевому использованию финансов?

Председатели ссылаются на недостаток денег для поддержания порядка во дворах. Там, где они переданы на обслуживание «Зеленхозу», работы осуществляются за государственный счет. А товариществам собственников, желающим оставить право распоряжения дворами при себе, приходится раскошеливаться. Вот и перекидывают средства с одной статьи на другую.

Быть хозяином, конечно, хорошо. Самим определять, где поставить скамеечки, в каком месте разбить детскую площадку или автостоянку, удобно. Но, может быть, в этом случае было бы логично не заниматься незаконной «перетасовкой» доходов, а на общем собрании увеличить штат дворников, других специалистов? И взимать с жильцов дополнительные платежи на эти цели?

Отдельные члены ТС «Багира» устали от проблемной и далеко не прозрачной «самостоятельности» и готовы поднять вопрос о полном переходе на обслуживание ЖЭУ. Но в жилищно-коммунальной службе им объяснили: это невозможно до тех пор, пока «пропавшая» сумма отчислений на капремонт не будет восстановлена на счетах.

В горисполкоме и районных администрациях прошли совещания с приглашением председателей товариществ собственников. На них поставили вопрос о целесообразности столь масштабной «универсальности» отдельных из них, умудряющихся одновременно управлять десятками обществ. Активизируют свою работу и ревизионные комиссии. А КГК после детального мониторинга других товариществ вынесет эту проблему на рассмотрение коллегии.

Поможет ли это председателям и выбравшим их на эту должность людям найти общий язык? Скорее всего, да. Если обе стороны захотят договориться и обеспечить сохранность своей собственности. Главное условие — прозрачность и доверие. Не дело это, когда жильцам приходится обивать пороги инстанций, чтобы узнать, куда ушли их деньги. А излишне предприимчивым руководителям, путающим карманы, в которых лежат общие средства, грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Кстати, сейчас КГК решает вопрос о наказании еще двух проштрафившихся председателей.