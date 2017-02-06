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Неделя моды в Милане за лучшую форму для бортпроводника "Белавиа"
07.02.2017 11:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев — Sputnik. Призом за лучший дизайн-проект концепции формы для бортпроводников станет посещение Недели высокой моды в Милане. Оплатит и билет на все мероприятия недели, и перелет авиакомпания "Белавиа".
© Sputnik/ Светлана Лицкевич
"Форма должна быть удобной — и для обеспечения безопасности полета, и для обслуживания пассажиров", — рассказал Сергей Латушкин, начальник службы бортпроводников "Белавиа".
О конкурсе среди дизайнеров на лучшую форму бортпроводника объявят на сайте компании и в официальной группе в соцсетях.
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О конкурсе среди дизайнеров на лучшую форму бортпроводника объявят на сайте компании "Белавиа".
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