МИНСК, 7 фев — Sputnik. Призом за лучший дизайн-проект концепции формы для бортпроводников станет посещение Недели высокой моды в Милане. Оплатит и билет на все мероприятия недели, и перелет авиакомпания "Белавиа".

"Форма должна быть удобной — и для обеспечения безопасности полета, и для обслуживания пассажиров", — рассказал Сергей Латушкин, начальник службы бортпроводников "Белавиа".

О конкурсе среди дизайнеров на лучшую форму бортпроводника объявят на сайте компании и в официальной группе в соцсетях.