7 февраля огласили приговор 64-летнему жителю Кобринского района, который обвинялся в убийстве 22-летнего парня, сообщила TUT.BY помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович.

Cуд признал мужчину виновным в особо злостном хулиганстве и убийстве из хулиганских побуждений и приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Обвиняемый совершил преступление 6 августа прошлого года. В сельском магазине деревни Грушево пьяный дедушка стал размахивать туристическим ножом перед компанией молодых людей. Девушки выбежали на улицу, а потерпевший стал отходить подальше от пенсионера, но уперся спиной в холодильник. В этот момент пожилой сельчанин и ударил парня ножом в грудь. От полученного ранения молодой человек скончался.

Со своей жертвой обвиняемый знаком не был. По словам очевидцев, никто из компании молодых людей пенсионера не провоцировал.

Пожилого преступника задержали дома, где тот пил вино и смотрел телевизор. Освидетельствование показало 2 промилле.