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16 лет колонии получил пенсионер из Кобринского района, который "просто так" убил молодого парня
07.02.2017 11:31 — Новости Общества | Tut.by
7 февраля огласили приговор 64-летнему жителю Кобринского района, который обвинялся в убийстве 22-летнего парня, сообщила TUT.BY помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович.
Cуд признал мужчину виновным в особо злостном хулиганстве и убийстве из хулиганских побуждений и приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Обвиняемый
Со своей жертвой обвиняемый знаком не был. По словам очевидцев, никто из компании молодых людей пенсионера не провоцировал.
Пожилого преступника задержали дома, где тот пил вино и смотрел телевизор. Освидетельствование показало 2 промилле.
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Cуд признал мужчину виновным в особо злостном хулиганстве и убийстве из хулиганских побуждений.
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