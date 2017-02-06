﻿ 16 лет колонии получил пенсионер из Кобринского района, который "просто так" убил молодого парня. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

16 лет колонии получил пенсионер из Кобринского района, который "просто так" убил молодого парня

07.02.2017 11:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

7 февраля огласили приговор 64-летнему жителю Кобринского района, который обвинялся в убийстве 22-летнего парня, сообщила TUT.BY помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович.

Cуд признал мужчину виновным в особо злостном хулиганстве и убийстве из хулиганских побуждений и приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Обвиняемый совершил преступление 6 августа прошлого года. В сельском магазине деревни Грушево пьяный дедушка стал размахивать туристическим ножом перед компанией молодых людей. Девушки выбежали на улицу, а потерпевший стал отходить подальше от пенсионера, но уперся спиной в холодильник. В этот момент пожилой сельчанин и ударил парня ножом в грудь. От полученного ранения молодой человек скончался.

Со своей жертвой обвиняемый знаком не был. По словам очевидцев, никто из компании молодых людей пенсионера не провоцировал.

Пожилого преступника задержали дома, где тот пил вино и смотрел телевизор. Освидетельствование показало 2 промилле.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Cуд признал мужчину виновным в особо злостном хулиганстве и убийстве из хулиганских побуждений.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Работник банка в Слуцке увеличивал овердрафты и играл на Forex
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика