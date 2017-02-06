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Минчане о похолодании: Пусть к морозам ЖКХ готовится, а мы им рады

07.02.2017 11:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Накануне похолодания съемочная группа TUT.BY расспросила минчан о том, как они готовятся к морозам. Найти испуганных предупреждением синоптиков так и не удалось. Более того, многие собеседники считают, что зима должна быть зимой, а потому морозы людям в радость.

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Накануне похолодания съемочная группа TUT.BY расспросила минчан о том, как они готовятся к морозам. Найти испуганных предупреждением синоптиков так и не удалось....

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