МИНСК, 7 фев — Sputnik. Работник одного из белорусских банков в Слуцке изменял суммы размеров овердрафтов по кредитным договорам и играл на похищенные таким образом деньги на Forex-рынке, сообщили Sputnik в управлении Следственного комитета по Минской области.

Там пояснили, что УСК завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Слуцка, который обвиняется в хищении денежных средств путем изменения компьютерной информации. Противоправные действия фигуранта были выявлены работниками операционного отдела одного из банков Слуцка.



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"Установлено, что 23-летний житель Слуцка, работая специалистом управления розничных продаж в сети одного из банков, совершал хищения его денежных средств. Имея доступ в автоматизированную банковскую систему и используя служебный ноутбук и 3G-модем, молодой человек изменял суммы размеров овердрафта по имеющимся у него кредитным договорам", — рассказали в УСК.

Действуя в нарушение правил и требований банка, житель Слуцка, находясь по месту жительства, совершал различные финансовые операции свыше установленных лимитов овердрафта. Похищенные денежные средства в основном использовал для игры на торговой платформе по движению курсов валют. С целью сокрытия преступления умышленно уничтожал компьютерную информацию.

"В результате противоправных действий фигурант в период времени с апреля по июнь 2016 года похитил денежные средства банка в сумме свыше 200 тысяч рублей. Большая часть причиненного ущерба в ходе расследования им возмещена", — добавили в УСК.

Там проинформировали, что его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 212 (хищение имущества путем использования компьютерной техники, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 351 (умышленное уничтожение компьютерной информации) УК Беларуси.

За сотрудничество со следствием и положительную характеристику житель Слуцка находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.