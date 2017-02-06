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Здание и открытую площадку автовокзала "Восточный" готовы сдать в аренду без аукциона

07.02.2017 11:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Желающих взять в аренду здание автовокзала «Восточный» на аукционе не нашлось, поэтому сооружение предлагают арендовать уже без проведения торгов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на «Минсктранс».


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Напомним, что «Восточный» на улице Ванеева закрыли летом 2016 года для того, чтобы увеличить загрузку автовокзала «Центральный» на Бобруйской. Поначалу руководство «Минсктранса» говорило, что тут продолжит работать гостиница, но и она закрылась спустя месяц. Предпринимателей уже тоже не осталось.

31 января 2017 года вокзал с прилегающей территорией выставили на аукцион, но он оказался невостребованным.

«К сожалению, пока найти желающих взять здание в аренду не удалось, готовы заключить прямой договор с заинтересованными компаниями без проведения торгов», — рассказала начальник отдела рекламы и аренды «Минсктранса» Елена Максимович.

Автовокзал предлагается использовать под пункты регистрации автотранспорта, для оказания юридических, страховых, туристических, бытовых услуг, как офис, визовый центр, торговый объект, гостиницу, хостел, кафе, ресторан и другое. Комплекс планируют отдать одному арендатору с возможностью сдачи помещений в субаренду (не более 50% от предоставляемых площадей). Предусмотрена возможность сдавать и прилегающую территорию с асфальтобетонным покрытием.

 
 
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Комплекс планируют отдать одному арендатору с возможностью сдачи помещений в субаренду.

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