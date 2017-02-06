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Горячее питание и креветки в бизнес-классе - чем накормит "Белавиа"
07.02.2017 11:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев — Sputnik. Авиакомпания "Белавиа" с начала января обновила бортовое питание. Для пассажиров эконом-класса ввели горячее питание на рейсах, превышающих полтора часа. Пассажирам предлагают мясное блюдо и гарнир, овощную нарезку и соки. Если лететь недолго, меньше полутора часов, бортпроводник предложит мясные нарезки, рыбные закуски, холодные снеки и овощи.
© Sputnik/ Сергей Пушкин
"В бизнес-классе предусмотрено постоянное горячее питание нескольких видов", — рассказал Сергей Латушкин, начальник службы бортпроводников.
Среди закусок в бизнес-классе предусмотрены даже креветки, икра и алкоголь.
"Мы понимаем, что компания как живой организм должна поддерживать связь с пассажирами. Мы посчитали необходимым урезать расходы по другим направлениям и предоставить более качественные услуги в сфере питания", — рассказал гендиректор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров.
Такое решение компания приняла, проанализировав мнения пассажиров о бортовом питании.
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