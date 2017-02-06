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Пенсионер, убивший парня без причины, получил 16 лет колонии

07.02.2017 12:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 7 фев — Sputnik. Суд вынес приговор пенсионеру, который обвинялся в беспричинном убийстве 22-летнего жителя Жабинки, сообщила помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович.

По информации следствия, летом 2016 года 64-летний мужчина в магазине деревни Грушево Кобринского района угрожал компании молодых людей. Почувствовав угрозу, потерпевший начал отходить подальше от сельчанина, но уперся в холодильник. В этот момент пенсионер нанес удар ножом 22-летнему мужчине в грудь и отправился домой. Парень скончался на месте.

С молодым человеком подследственный знаком не был. Со слов очевидцев, никто из компании молодых людей пенсионера не провоцировал.

Обвиняемого задержала милиция по месту жительства, где он пил вино и смотрел телевизор. При себе у пенсионера находился туристический нож, на его одежде были обнаружены следы крови потерпевшего. Согласно результатам освидетельствования, в выдыхаемом мужчиной воздухе выявлен этиловый спирт концентрацией два промилле.

Суд признал сельчанина виновным в особо злостном хулиганстве и в убийстве из хулиганских побуждений и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Брест
 
 
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Пьяный мужчина размахивал ножом перед компанией в сельском магазине и зарезал молодого человека.

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