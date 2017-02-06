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Минздрав: аптек-дискаунтеров не будет, местным лекарствам приоритет
07.02.2017 12:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения выступило с разъяснениями о том, почему открытие в Беларуси аптек-дискаунтеров недопустимо.
© Sputnik / Виктор Толочко
Разъяснения были даны ведомством в связи с обращениями заинтересованных предпринимателей, которые хотели открыть в столице аптеки подобного формата.
В данной связи в письме Минздрава отмечалось, что в Беларуси аптеки имеют пять категорий, которые присваиваются им в зависимости от занимаемых торговых площадей, реализуемых лекарственных средств, а также работ и услуг, составляющих лицензируемые виды деятельности.
"Иная классификация, а также иные названия аптек, которые могут ввести в заблуждение по поводу ценовой политики ("Аптека низких цен", "Аптека оптовых цен" и др.), недопустимы", — говорится в письме Минздрава за подписью замминистра здравоохранения Вячеслава Шило.
В письме подчеркивается, что реализация отдельных лекарственных средств с минимальной наценкой не является дисконтом, а это не дает аптеке права называться дискаунтером.
"Кроме того, такая информация является недостоверной, и в соответствии со статьей 26 Закона РБ "О рекламе" — недостоверной рекламой", — говорится в письме.
© Sputnik Алексей Мальгавко
Еще одно письмо Минздрава, направленное в аптечные учреждения, предписывает им предоставлять для лекарств белорусского производства приоритетные места в витринах. Такими местами считается зона возле кассы, центр полок, ближе к правому краю, а также пересечение рядов полок. При этом даже в указанных местах белорусские медпрепараты должны размещаться на уровне глаз и груди покупателей.
Еще одно новшество — Минздрав обязал аптеки согласовывать размещение в торговых залах рекламу любых лекарственных средств, медицинских изделий и БАДов.
В письме отмечается, что эти нововведения приняты с целью обеспечить свободный выбор "для покупателей лекарственных средств медицинских изделий, товаров аптечного ассортимента отечественного производства".
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Аптеки в форме дискаунтеров, по мнению ведомства, являются недостоверной рекламой, продажа лекарств с минимальной наценкой не является дисконтом. Белорусские...
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