МИНСК, 7 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения выступило с разъяснениями о том, почему открытие в Беларуси аптек-дискаунтеров недопустимо.



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Разъяснения были даны ведомством в связи с обращениями заинтересованных предпринимателей, которые хотели открыть в столице аптеки подобного формата.

В данной связи в письме Минздрава отмечалось, что в Беларуси аптеки имеют пять категорий, которые присваиваются им в зависимости от занимаемых торговых площадей, реализуемых лекарственных средств, а также работ и услуг, составляющих лицензируемые виды деятельности.

"Иная классификация, а также иные названия аптек, которые могут ввести в заблуждение по поводу ценовой политики ("Аптека низких цен", "Аптека оптовых цен" и др.), недопустимы", — говорится в письме Минздрава за подписью замминистра здравоохранения Вячеслава Шило.

В письме подчеркивается, что реализация отдельных лекарственных средств с минимальной наценкой не является дисконтом, а это не дает аптеке права называться дискаунтером.

"Кроме того, такая информация является недостоверной, и в соответствии со статьей 26 Закона РБ "О рекламе" — недостоверной рекламой", — говорится в письме.



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Еще одно письмо Минздрава, направленное в аптечные учреждения, предписывает им предоставлять для лекарств белорусского производства приоритетные места в витринах. Такими местами считается зона возле кассы, центр полок, ближе к правому краю, а также пересечение рядов полок. При этом даже в указанных местах белорусские медпрепараты должны размещаться на уровне глаз и груди покупателей.

Еще одно новшество — Минздрав обязал аптеки согласовывать размещение в торговых залах рекламу любых лекарственных средств, медицинских изделий и БАДов.

В письме отмечается, что эти нововведения приняты с целью обеспечить свободный выбор "для покупателей лекарственных средств медицинских изделий, товаров аптечного ассортимента отечественного производства".