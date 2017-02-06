МИНСК, 7 фев — Sputnik. УСК по Витебской области завершило расследование в отношении оршанца, который обвиняется в убийстве своего знакомого, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК Светлана Сахарова.



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Она отметила, что убийство произошло 30 июля прошлого года в результате ссоры, возникшей в ходе совместного распития спиртных напитков. 22-летний житель Орши с особой жестокостью нанес несколько ударов своему знакомому — тот скончался на месте происшествия от полученной ЧМТ.

Далее, испугавшись, обвиняемый завернул тело в ковер и попытался вытащить его из квартиры, однако сил у него хватило лишь до тамбура. Молодого человека задержали милиционеры во дворе его дома.

"В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли орудие преступления — металлический лапчатый лом (гвоздодер) со следами вещества бурого цвета", — отметила Сахарова.

Собеседница агентства сообщила, что оршанцу предъявлено обвинение по п. 6, ч. 2, ст. 139 (убийство с особой жестокостью) Уголовного кодекса Беларуси. Фигурант дела заключен под стражу, следователи изучили личность обвиняемого и назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.