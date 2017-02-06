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Житель Слуцка предстанет перед судом за хищение в особо крупном размере путем введения в компьютерную систему банка ложной информации
07.02.2017 12:47 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 7 февраля. В управлении Следственного комитета по Минской области окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Слуцка, обвиняемого в хищении денежных средств путем изменения компьютерной информации.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК Татьяна Белоног, 23-летний парень, работая специалистом управления розничных продаж в сети одного из банков, совершал хищения его денежных средств. Имея доступ в автоматизированную банковскую систему и используя служебный ноутбук и 3G-модем, он изменял суммы размеров овердрафта по имеющимся у него кредитным договорам.
Действуя в нарушение правил и требований банка, житель Слуцка, находясь у себя дома, совершал различные финансовые операции свыше установленных лимитов овердрафта. Похищенные деньги в основном использовал для игры на торговой платформе по движению курсов валют. С целью сокрытия преступления умышленно уничтожал компьютерную информацию.
В результате противоправных действий фигурант с апреля по июнь 2016 года похитил денежные средства банка в сумме свыше 200 тыс. рублей. Большая часть причиненного ущерба в ходе расследования им возмещена.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 212 УК (хищение имущества путем использования компьютерной техники, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 351 УК (умышленное уничтожение компьютерной информации).
С учетом сотрудничества со следствием и сведений, характеризующих подследственного, он находится под подпиской о невыезде.
Противоправные действия фигуранта были выявлены работниками операционного отдела одного из банков Слуцка.
Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Житель Слуцка предстанет перед судом за хищение в особо крупном размере путем введения в компьютерную систему банка ложной информации
Минск, 7 февраля. В управлении Следственного комитета по Минской области окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Слуцка, обвиняемого в хищении...
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