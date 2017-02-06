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Валютчик из Ивацевичей за 8 месяцев заработал 12 тысяч долларов
07.02.2017 12:52 — Новости Общества | Tut.by
Вступил в силу приговор в отношении жителя Ивацевичей, который обвинялся в покушении на незаконную предпринимательскую деятельность,
Суд признал мужчину виновным и назначил 300 базовых величин (6,3 тысячи рублей) штрафа, а также взыскал незаконно полученный доход.
В поле зрения правоохранителей валютчик попал в прошлом году. Оперативно-рfзыскные мероприятия показали, что мужчина незаконно занимался куплей-продажей иностранной валюты. Его задержали с поличным в августе прошлого года.
Как установлено финансовой милицией, только за восемь месяцев прошлого года незаконная предпринимательская деятельность принесла не мене 24 тысяч рублей дохода.
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Суд признал мужчину виновным и назначил 300 базовых величин (6,3 тысячи рублей) штрафа, а также взыскал незаконно полученный доход.
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