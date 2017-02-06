|
В Гомеле новые первый заместитель прокурора области и прокурор города
07.02.2017 12:49 — Новости Общества | Tut.by
Приказом Генерального прокурора Республики Беларусь от 6 февраля 2017 года на должность первого зампрокурора области назначен Александр Дроздов, на должность прокурора Гомеля — Юрий Булынко.
Александр Дроздов родился в 1964 году в г. п. Свирь Мядельского района Минской области. После службы в армии окончил Харьковский юридический институт по специальности правоведение и поступил на службу в органы прокуратуры на должность помощника Жлобинского межрайпрокурора.
Затем работал заместителем Жлобинского межрайпрокурора, с 2004 по 2016 — прокурор Речицкого района, с сентября 2016 был назначен прокурором Гомеля. За значительные достижения в государственной службе награжден медалью «За безупречную службу» III ступени.
Юрий Булынко родился в 1978 году в Гомеле. Получил высшее юридическое образование в Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины. В органах прокуратуры начал работать с 2000 года. Работал помощником, старшим помощником, следователем, старшим следователем прокуратуры Железнодорожного района города.
В прокуратуре области возглавлял отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В период с января 2012 по февраль 2014 года работал в должности прокурора Советского района Гомеля, до реорганизации прокуратур районов города путем объединения в одну городскую прокуратуру. До настоящего времени возглавлял отдел прокуратуры области по надзору за исполнением законодательства управлением Следственного комитета РБ по Гомельской области. Награжден медалью «За безупречную службу» III ступени.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приказом Генерального прокурора Республики Беларусь от 6 февраля 2017 года на должность первого зампрокурора области назначен Александр Дроздов, на должность...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии