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В Гомеле новые первый заместитель прокурора области и прокурор города

07.02.2017 12:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Приказом Генерального прокурора Республики Беларусь от 6 февраля 2017 года на должность первого зампрокурора области назначен Александр Дроздов, на должность прокурора Гомеля — Юрий Булынко.


Александр Дроздов родился в 1964 году в г. п. Свирь Мядельского района Минской области. После службы в армии окончил Харьковский юридический институт по специальности правоведение и поступил на службу в органы прокуратуры на должность помощника Жлобинского межрайпрокурора.


Затем работал заместителем Жлобинского межрайпрокурора, с 2004 по 2016 — прокурор Речицкого района, с сентября 2016 был назначен прокурором Гомеля. За значительные достижения в государственной службе награжден медалью «За безупречную службу» III ступени.

Юрий Булынко родился в 1978 году в Гомеле. Получил высшее юридическое образование в Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины. В органах прокуратуры начал работать с 2000 года. Работал помощником, старшим помощником, следователем, старшим следователем прокуратуры Железнодорожного района города.


В прокуратуре области возглавлял отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В период с января 2012 по февраль 2014 года работал в должности прокурора Советского района Гомеля, до реорганизации прокуратур районов города путем объединения в одну городскую прокуратуру. До настоящего времени возглавлял отдел прокуратуры области по надзору за исполнением законодательства управлением Следственного комитета РБ по Гомельской области. Награжден медалью «За безупречную службу» III ступени.

 
Теги: Гомель
 
 
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Приказом Генерального прокурора Республики Беларусь от 6 февраля 2017 года на должность первого зампрокурора области назначен Александр Дроздов, на должность...

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