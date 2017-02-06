Витебские правоохранители 6 февраля задержали 25-летнего неработающего местного жителя, у которого обнаружили более 12 граммов высушенной марихуаны, сообщает пресс-служба милиции региона.



Фото: УВД Витебского облисполкома

В поселке Ольгово в доме 87-летней бабушки мужчины обнаружили помещение, специально приспособленное для выращивания конопли — с системами освещения, вентиляции, полива и поддержания температуры. Здесь изъяли 501 грамм высушенной марихуаны, 11 кустов конопли.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.