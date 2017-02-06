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Внук выращивал марихуану в доме бабушки в пригороде Витебска
07.02.2017 12:48 — Новости Общества | Tut.by
Витебские правоохранители 6 февраля задержали 25-летнего неработающего местного жителя, у которого обнаружили более 12 граммов высушенной марихуаны,
В поселке Ольгово в доме 87-летней бабушки мужчины обнаружили помещение, специально приспособленное для выращивания конопли — с системами освещения, вентиляции, полива и поддержания температуры. Здесь изъяли 501 грамм высушенной марихуаны, 11 кустов конопли.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
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Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
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