МИНСК, 7 фев – Sputnik. Новые правила доставки в Беларусь товаров с онлайн-площадки AliExpress уже начали действовать: к товарам, находящимся в корзинах в профилях покупателей на сайте, уже добавлена стоимость пересылки почтой в республику.

Правила доставки покупок с AliExpress изменились для граждан Беларуси, России и Украины: при этом для посылок, следующих в РФ, начали обязательно присваивать трек-номера, если стоимость товаров выше 2 долларов США. Для белорусов и украинцев требования жестче – треки присваиваются всем посылкам, независимости от их цены.

"В моей корзине лежали четыре недорогих товара – игрушки для ребенка. У трех сегодня внезапно появилась платная доставка", – рассказала Sputnik минчанка Ольга.

Она также сообщила, что в среднем к каждому товару на AliExpress "прикрутили" по доллару.

"Одна игрушка так и осталась с бесплатной пересылкой, почему – неизвестно", – уточнила собеседница Sputnik.

При этом она рассказала, что будет отказываться от запланированных покупок. "Если смотреть на сайте, остались позиции, где почему-то еще можно найти аналогичные товары с бесплатной пересылкой в Беларусь. Правда, тут стоит другой вопрос: раньше обращала внимание просто на рейтинг продавца, а теперь придется намного больше времени проводить на сайте", – сказала Ольга.

Она также уточнила, что даже с введением новых условий не собирается вообще прекращать заказывать товары на AliExpress. "Вот смотрите: набор пластмассовых "монстров" для ребенка стоит у китайцев полтора доллара, с доставкой – пусть два с половиной. У ИП этот же набор с наклейкой с информацией об импортере – 8 рублей, то есть как минимум четыре доллара. Выгодно", – рассказала собеседница Sputnik.

Ранее российские СМИ сообщили со ссылкой на российское представительство компании Alibaba, что об отмене бесплатной доставки речь не идет: опция сохраняется на сайте, просто продавцов обязали присваивать всем посылкам трек-номера. При этом отмечается, что китайские продавцы, скорее всего, включат цену пересылки в общую стоимость товара.