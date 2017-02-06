С 5 января авиакомпания «Белавиа» изменила подход к питанию на борту. Теперь пассажиров кормят на всех рейсах.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Рационы зависит от того, летит пассажир рейсом до полутора часов или более.

— Действительно, у нас было достаточно скромное предложение, — согласился гендиректор авиакомпании Анатолий Гусаров. — Мы посчитали все-таки необходимы и целесообразным урезать расходы по другим направлениям, но организовать более качественное обслуживание по бортовому питанию. И мы уже видим, что пассажиры приятно удивлены.

На сайте авиакомпании сейчас проводится опрос по бортовому питанию . Каждый пассажир может оценить его качество и внести свои предложения.

«Белавиа» отмечает, что вернуть питание на всех рейсах было бы сложно, если бы не снизившаяся несколько лет назад цена на топливо.

— Если бы цена на топливо была как 2−3 года назад, когда мы практически отказались от бортпитания, как и многие другие авиакомпании, то, конечно, этого бы сделать не удалось. К тому же, сыграли свою роль договоренности с некоторыми аэропортами по снижению аэропортовых сборов, — объяснил Анатолий Гусаров.

Руководитель борт-проводников компании Сергей Латушкин рассказал о меню, которое сегодня предлагают на рейсах «Белавиа». При полете до полутора часов — либо сэндвичи, либо мясные нарезки, рыбные закуски и овощи. Плюс чай-кофе, вода-соки.

На рейсах более полутора часов — горячее питание (мясо или рыба, или птица и гарнир) Плюс соки-вода, кофе-чай.

Меню бизнес-класса предполагает постоянное горячее питание нескольких видов — это рыбные или мясные наборы. Рыбное блюдо для бизнес-класса — это красная рыба, гарнир, рыбные закуски — икра или креветки. Мясное — свинина, либо говядина, либо телятина и овощи. В бизнес-классе также предлагают алкоголь.

По словам представителей компании, сэндвичи плюс напиток на борту обходятся «Белавиа» в 2,5 рубля. Холодные закуски плюс напиток — около 6 рублей, горячее питание и напиток — 10−12 рублей. Рыбное меню в бизнес-классе стоит 22 рубля, мясное — в 19.

Авиакомпания утверждает, что вернуть питание на борту удалось без увеличения цен на билеты.