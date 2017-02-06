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Житель Орши обвиняется в убийстве с особой жестокостью своего приятеля

07.02.2017 13:10 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 7 февраля. В Орше перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве своего знакомого.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова, 30 июля 2016 года, находясь в своей квартире в Орше, 22-летний мужчина выпивал со знакомым. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, в ходе ссоры на почве внезапно возникшей личной неприязни он с особой жестокостью нанес знакомому большое количество ударов по различным частям тела, в том числе в места расположения жизненно важных органов. Потерпевший скончался на месте происшествия от открытой проникающей черепно-мозговой травмы.

Испугавшись, что мужчина умер, хозяин квартиры завернул убитого в ковер и пытался вытащить его из квартиры, но дальше тамбура не смог. После совершенного преступления мужчина был задержан во дворе дома сотрудниками милиции.

В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли орудие преступления — металлический лапчатый лом (гвоздодер) со следами вещества бурого цвета.

Следователи предъявили мужчине обвинение по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного следствия получены и приобщены к материалам уголовного дела заключения по восьми биолого-генетическим, медико-криминалистическим, судебно-медицинским экспертизам. Также следователями изучена личность обвиняемого и назначалась амбулаторная комплексная судебно-психиатрическая экспертиза.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 февраля. В Орше перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве своего знакомого. Как сообщила БелаПАН официальный представитель...

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