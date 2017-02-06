МИНСК, 7 фев — Sputnik. Вопрос с компенсацией за возврат борта "Белавиа" в Жуляны урегулирован, сообщил корреспонденту Sputnik генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Анатолий Гусаров.



© Sputnik / Виктор Толочко Минск и Киев еще не определили размер ущерба по возврату рейса Белавиа

"Этот вопрос урегулирован к взаимовыгодному пониманию двух сторон. Проблема закрыта, компенсационный механизм найден с учетом законодательства и Украины, и Беларуси. Нас это в полной мере удовлетворило и мы больше не хотим возвращаться к этому вопросу", — подчеркнул Анатолий Гусаров.

Инцидент с разворотом самолета "Белавиа" произошел 21 октября: под угрозой поднять истребители диспетчер Жулян потребовал вернуть самолет в аэропорт. С рейса был снят журналист Армен Мартиросян. СБУ долгое время отрицала факт угроз, пока Беларусь не опубликовала запись разговоров с диспетчером. Президент Украины Петр Порошенко извинился за случившееся, обещав наказать виновных, лишь 10 ноября.