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Вопрос компенсации "Белавиа" возврата самолета в Жуляны решен
07.02.2017 13:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев — Sputnik. Вопрос с компенсацией за возврат борта "Белавиа" в Жуляны урегулирован, сообщил корреспонденту Sputnik генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Анатолий Гусаров.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Этот вопрос урегулирован к взаимовыгодному пониманию двух сторон. Проблема закрыта, компенсационный механизм найден с учетом законодательства и Украины, и Беларуси. Нас это в полной мере удовлетворило и мы больше не хотим возвращаться к этому вопросу", — подчеркнул Анатолий Гусаров.
Инцидент с разворотом самолета "Белавиа" произошел 21 октября: под угрозой поднять истребители диспетчер Жулян потребовал вернуть самолет в аэропорт. С рейса был снят журналист Армен Мартиросян. СБУ долгое время отрицала факт угроз, пока Беларусь не опубликовала запись разговоров с диспетчером. Президент Украины Петр Порошенко извинился за случившееся, обещав наказать виновных, лишь 10 ноября.
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Авиакомпания получила компенсацию за возврат своего самолета в аэропорт Жуляны, который произошел осенью прошлого года, и больше не хочет возвращаться к этому...
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