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ВС РБ отклонил жалобу Лапшина на решение о его выдаче Баку
07.02.2017 13:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев —Sputnik. Верховный суд Беларуси оставил без удовлетворения жалобу блогера Александра Лапшина на решение о его выдаче Баку. Об этом заявил судья, который рассматривал данную жалобу, передает корреспондент Sputnik из зала суда в понедельник.
Генеральная прокуратура Беларуси в январе текущего года приняла решение выдать Лапшина Азербайджану для уголовного преследования.
Так как Верховный суд Беларуси является последней инстанцией, в которой он мог опротестовать постановление Генпрокуратуры, решение о выдаче вступило в силу. К слову, самого Лапшина в зале суда не было, присутствовала его жена Катерина.
"Когда у нас закончится "белорусский этап", мы продолжим бороться в Азербайджане", — заявила она журналистам.
В середине декабря 2016 года Лапшин написал, что его
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Верховный суд рассматривал жалобу Лапшина в закрытом режиме; сам блогер в зале суда не присутствовал.
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