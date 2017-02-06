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ВС РБ отклонил жалобу Лапшина на решение о его выдаче Баку

07.02.2017 13:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев —Sputnik. Верховный суд Беларуси оставил без удовлетворения жалобу блогера Александра Лапшина на решение о его выдаче Баку. Об этом заявил судья, который рассматривал данную жалобу, передает корреспондент Sputnik из зала суда в понедельник. 

Генеральная прокуратура Беларуси в январе текущего года приняла решение выдать Лапшина Азербайджану для уголовного преследования. Городской суд Минска оставил в силе решение Генпрокуратуры о выдаче Лапшина. Адвокаты блогера решили обжаловать это постановление в последней инстанции — Верховном суде республики.

Так как Верховный суд Беларуси является последней инстанцией, в которой он мог опротестовать постановление Генпрокуратуры, решение о выдаче вступило в силу. К слову, самого Лапшина в зале суда не было, присутствовала его жена Катерина. 

"Когда у нас закончится "белорусский этап", мы продолжим бороться в  Азербайджане", — заявила она журналистам.     

В середине декабря 2016 года Лапшин написал, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени "Александр" ("Олександр"). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса страны.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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Верховный суд рассматривал жалобу Лапшина в закрытом режиме; сам блогер в зале суда не присутствовал.

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