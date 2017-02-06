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Глава исполкома СНГ: Лукашенко и Путин найдут общий язык
07.02.2017 13:22 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Лидеры Беларуси и России
«Отношения России и Беларуси всегда отличались близостью, темными связями, и я не могу не согласиться с президентом Республики Беларусь (Александр Лукашенко), который сказал, что это временные трудности, и мы наверняка найдем решение. Я с этим абсолютно согласен. Во главе обеих стран стоят мудрые люди, которые обязательно найдут общий язык», - заявил Лебедев.
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