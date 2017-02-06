Лидеры Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ближайшее время смогут найти общий язык. Трудности в отношениях двух стран являются временными, считает глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев, передает РИА «Новости» .

«Отношения России и Беларуси всегда отличались близостью, темными связями, и я не могу не согласиться с президентом Республики Беларусь (Александр Лукашенко), который сказал, что это временные трудности, и мы наверняка найдем решение. Я с этим абсолютно согласен. Во главе обеих стран стоят мудрые люди, которые обязательно найдут общий язык», - заявил Лебедев.