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Глава исполкома СНГ: Лукашенко и Путин найдут общий язык

07.02.2017 13:22 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Лидеры Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ближайшее время смогут найти общий язык. Трудности в отношениях двух стран являются временными, считает глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев, передает РИА «Новости».

«Отношения России и Беларуси всегда отличались близостью, темными связями, и я не могу не согласиться с президентом Республики Беларусь (Александр Лукашенко), который сказал, что это временные трудности, и мы наверняка найдем решение. Я с этим абсолютно согласен. Во главе обеих стран стоят мудрые люди, которые обязательно найдут общий язык», - заявил Лебедев.

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По словам Лебедева, обе страны хотят сохранить тесные связи и хорошие отношения.

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