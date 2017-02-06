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Зимний урожай: в Беларуси начался сезон сбора шишек
07.02.2017 12:03 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси начался сезон
Мелкие и легкие шишки лиственницы собирают только вручную. Лиственница для Беларуси - новая культура. Посадки появились всего десять лет назад. Эти деревья вырастают до 40 метров, древесина не подвержена гнили. Порода востребованная, поэтому и семена дорогие. Раньше их приходилось импортировать. Сейчас собирают свои первые урожаи.
«Основная цель - конечно, покрыть потребности нашей республики. А уже избыток будем по возможности отправлять на экспорт», - сказал главный лесничий лесхоза Андрей Шевелев.
Подробнее смотрите в материале корреспондента «МИР 24» Инны Согалович.
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Заготавливают семена елей, сосен и лиственниц, затем их продают за границу.
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