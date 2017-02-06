В Гродненской области за последние 5 лет были возведены 10 домов для молодых людей, оставшихся в детстве без попечения родителей. Два из них несколько лет назад построены в Скиделе. И за это время успели снискать у горожан нехорошую славу, рассказывает «СБ-Беларусь Сегодня».



Фото: www.sb.by

Социальные дома для детей-сирот по улице Ленина в Скиделе заселялись два с небольшим года назад. Добротные кирпичные пятиэтажки на 20 и 40 квартир. То, что у местной милиции и социальных служб с их появлением прибавится забот, стало понятно после появления первых жильцов. Заместитель начальника Скидельского городского отделения милиции Сергей Павлюкович вспоминает, что обитатели новых квартир с пугающей регулярностью стали попадать в поле зрения милиционеров:

— Зачастили вызовы. То бытовая ссора между собутыльниками, то конфликты между мужем и женой, соседями, жителями других домов… Подавляющее большинство жильцов на момент заселения не работало, не работает и до сих пор. Это при том, что в Скиделе хватает крупных предприятий, да и до Гродно всего 30 километров — маршрутки ходят каждые полчаса.

Недолго в домах продержался свежий ремонт. Почтовые ящики погнуты, в тамбурной подъездной двери выбито стекло и выломана ручка. В одном из домов жилец умышленно сломал домофон, который ему якобы мешал. Но даже не в этом основная проблема. Главный специалист Скидельского горисполкома Ольга Бородавко приводит шокирующую статистику. На 11 тысяч горожан приходится 20 проблемных семей с детьми. Из них 6 живут здесь — в социальных домах по улице Ленина…

Стучусь в квартиру, где год назад суд лишил 19-летнюю маму родительских прав. Она дома. Молоденькая, худенькая девочка с неестественным малиновым румянцем на щеках. В комнате по полу разбросан мусор, на диване и в осиротевшей детской кроватке — настоящая свалка. В разговоре о двухлетней дочери, сейчас живущей в доме ребенка, моя собеседница внешне не проявляет видимого сожаления:

— Дочь забрали, когда ей был год. Почему? Я пила. Пиво и немного водку. Молодая была. Глупая.

— А сейчас?

— Сейчас времени нет и сил. Я обязанная (обязанное лицо, которому предписано возмещать расходы на содержание ребенка в государственном учреждении. — прим. автора). Работаю на Скидельском сахарном комбинате. За день так умаешься — никаких сил не остается.

Еще одна нехорошая квартира. Здесь в январе сразу три ребенка были признаны нуждающимися в государственной защите и изъяты из семьи. Несмотря на вечернее время, нам никто не открывает. Ольга Бородавко пожимает плечами:

— Сейчас, когда государство освободило мать от заботы о детях, она может быть где угодно.

Кстати, дополняет моя собеседница, в недавнем убийстве гродненского таксиста обнаружился след, также ведущий в скидельский дом для детей-сирот. Один из подозреваемых в этом преступлении до задержания жил тут…

Еще одна известная беда такого рода жилья — коммунальные неплатежи. Регулярно плату вносит примерно половина жильцов. Остальные либо платят от случая к случаю, либо не платят вообще. Есть такие квартиры, где задолженность перевалила за 800 рублей. За Татьяной К. числится долг в 550 рублей. За ее дверьми слышна громкая музыка.

— Соседи не жалуются на шум? — спрашиваю, чтобы завязать разговор.

— А что, должны? — с вызовом отвечает хозяйка.

Поначалу остается без ответа и вопрос о задолженности. Вместо этого Татьяна начинает жаловаться на холод в квартире и сломанный домофон:

— Так и напишите в газете: дома холодно. Мы поднимали вопрос о необходимости утепления фасадов, но всем до лампочки. Пришли с термометром. 18 градусов. Сказали — это норма, живите. Домофон сосед сломал — ЖКХ до сих пор не починит.



Фото: www.sb.by

Наконец переходим к неплатежам по квартплате. Немаленькую сумму долга, которую семья начала погашать только после вмешательства судебных исполнителей, хозяйка объясняет тяжелыми жизненными обстоятельствами и тем, что у нее якобы требовали погасить сразу всю сумму. Сейчас задолженность постепенно вычитается у супругов из зарплаты.

Кстати, две квартиры в доме вообще пустуют. Формально у них есть хозяева, но ни городские власти, ни соседи их не видели со дня заселения. Накапливается долг по «коммуналке», для строгих извещений в створке двери уже не хватает места. Вот уведомление об отключении водоснабжения, вот предупреждение о возможном досрочном расторжения договора найма жилого помещения и выселении за неуплату. Второй год они остаются без ответа и возвращаются отправителю с формулировкой «за невостребованием». Судя по официальным документам, с жильцом одной из квартир уже дважды пробовали расторгнуть договор найма: в сентябре 2015 и августе 2016 года. Но поскольку он здесь даже не появляется, сделать это невозможно. Квартира все еще числится за ним, пустует. В это время в Скиделе почти 700 семей стоят в очереди на собственное жилье…

Александр Лозовик, председатель Скидельского горисполкома:

— Проявлять заботу в отношении тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, нормально. Предоставляя квартиру детям-сиротам, государство подставляет плечо тем, кто в силу сложившихся обстоятельств лишен поддержки родных и близких. Передавая им жилплощадь, государство надеется на то, что она станет для них точкой опоры, той стартовой площадкой, которая позволит реализовать себя без оглядки на бытовую неустроенность. Квартира есть — учись, работай, живи, создавай семью, расти детишек. Очень бы хотелось, чтобы все происходило именно так. Тем более что для этого необходима такая малость: чувство ответственности. За себя, за свои поступки, за детей — первых на их жизненном пути родных людей, способных привнести в дом тепло и нежность.