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До 5 тысяч долларов. "Белавиа" рассказала, сколько зарабатывают бортпроводники и пилоты

07.02.2017 13:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Зарплата у начинающих пилотов — 2,5 тысячи долларов, у опытных — до 5 тысяч. «Белавиа» рассказала, сколько зарабатывают бортпроводники и пилоты компании.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Зарплата командира с инструкторским допуском и хорошим налетом примерно 5 тысяч долларов в месяц. Конечно, в масштабе страны — это большая зарплата. Специалистов, которые могут получить такую зарплату, среди пилотов примерно 20%, — рассказал командир авиационного отряда «Белавиа» Олег Салтовский. — Это достойная зарплата для нынешних условий. Когда был большой ажиотаж лет 5−6 назад и на рынке были очень востребованы такие специалисты, зарплаты были и по 7, и по 8 тысяч долларов.

По словам Олега Салтовского, зарплата у начинающих вторых пилотов — примерно 2−2,5 тысячи долларов в месяц. Всего сегодня в штате «Белавиа» работает 200 пилотов.

На последнем кастинге пробовались на роль пилота «Белавиа» более 70 человек. Из них авиакомпания отобрала только трех. Остался работать в «Белавиа» — один. Требования у компании жесткие, принимаются выпускники с дипломом с отличием. Если диплом обычный, то специалист год работает в отделе планирования. Компания также принимает пилотов, допущенных на один из типов самолетов, которые использует — в основном это пилоты-инструкторы с большим стажем.

Что касается бортпроводников, то их зарплата напрямую зависит от налета.

— Налетав в месяц 30 часов, получишь одну сумму, налетав 70−90 часов — другую, — говорит начальник службы бортпроводников «Белавиа» Сергей Латушкин. — За максимальный налет в 90 часов бортпроводник может получить зарплату в 1,8 тысячи долларов в месяц. Но это при очень жесткой загрузке. Средняя зарплата бортпроводников — 1,2−1,3 тысячи долларов в месяц.

Всего в «Белавиа» 331 бортпроводник.

 
 
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- Зарплата командира с инструкторским допуском и хорошим налетом примерно 5 тысяч долларов в месяц. Конечно, в масштабе страны - это большая зарплата. Специалистов,...

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