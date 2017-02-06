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До 5 тысяч долларов. "Белавиа" рассказала, сколько зарабатывают бортпроводники и пилоты
07.02.2017 13:36 — Новости Общества | Tut.by
Зарплата у начинающих пилотов — 2,5 тысячи долларов, у опытных — до 5 тысяч. «Белавиа» рассказала, сколько зарабатывают бортпроводники и пилоты компании.
— Зарплата командира с инструкторским допуском и хорошим налетом примерно 5 тысяч долларов в месяц. Конечно, в масштабе страны — это большая зарплата. Специалистов, которые могут получить такую зарплату, среди пилотов примерно 20%, — рассказал командир авиационного отряда «Белавиа» Олег Салтовский. — Это достойная зарплата для нынешних условий. Когда был большой ажиотаж лет 5−6 назад и на рынке были очень востребованы такие специалисты, зарплаты были и по 7, и по 8 тысяч долларов.
По словам Олега Салтовского, зарплата у начинающих вторых пилотов — примерно 2−2,5 тысячи долларов в месяц. Всего сегодня в штате «Белавиа» работает 200 пилотов.
На
Что касается бортпроводников, то их зарплата напрямую зависит от налета.
— Налетав в месяц 30 часов, получишь одну сумму, налетав 70−90 часов — другую, — говорит начальник службы бортпроводников «Белавиа» Сергей Латушкин. — За максимальный налет в 90 часов бортпроводник может получить зарплату в 1,8 тысячи долларов в месяц. Но это при очень жесткой загрузке. Средняя зарплата бортпроводников — 1,2−1,3 тысячи долларов в месяц.
Всего в «Белавиа» 331 бортпроводник.
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- Зарплата командира с инструкторским допуском и хорошим налетом примерно 5 тысяч долларов в месяц. Конечно, в масштабе страны - это большая зарплата. Специалистов,...
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