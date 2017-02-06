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Мингорисполком отказал в проведении акции ко Дню Воли

07.02.2017 13:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев — Sputnik. Мингорисполком не разрешил проведение массового шествия, посвященной Дню Воли, сообщил один из заявителей акции член движения "За свободу" Александр Русевич.

Мингорисполком отказал в проведении акции ко Дню Воли
© Sputnik Андрей Александров
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Как следует из ответа Мингорисполкома, который получил Русевич, поданные на рассмотрение документы не оформлены должным образом, в частности, "в письме отсутствует заявление о проведении массового мероприятия и информация, которая предусматривается для таких обращений в соответствии с законом Республики Беларусь "О массовых мероприятиях".

Кроме того, в письме Мингорисполкома отмечается, что заявители нарушили статью 8 закона "О массовых мероприятиях", позволив себе объявить через СМИ о дате и месте проведения шествия до получения официального разрешения.

"В связи с этим положительно решить рассматриваемый вопрос не представляется возможным", — говорится в письме Мингорисполкома, адресованном заявителям шествия.

В свою очередь, заявители настаивают, что передали весь пакет документов. Во вторник оргкомитет по проведению акции намерен обсудить ситуацию с отказом городских властей в проведении шествия. В оргкомитет входят представители оппозиционных партий и движений — "За свободу", ОГП, БНФ и оргкомитета по созданию БХД.

День Воли  — неофициальный праздник, который белорусская оппозиция традиционно отмечает 25 марта массовыми акциями. Празднование приурочено к годовщине принятия 3-й уставной грамоты Рады БНР, которая объявила 25 марта 1918 года Белорусскую Народную Республику.

 
Теги: Минск
 
 
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Одним из мотивов отказа стало то, что организаторы анонсировали проведение акции в СМИ до получения официального разрешения на шествие от городских властей.

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