МИНСК, 7 фев — Sputnik. Мингорисполком не разрешил проведение массового шествия, посвященной Дню Воли, сообщил один из заявителей акции член движения "За свободу" Александр Русевич.



© Sputnik Андрей Александров Оппозиция хочет "направить" Чернобыльский шлях к Совмину

Как следует из ответа Мингорисполкома, который получил Русевич, поданные на рассмотрение документы не оформлены должным образом, в частности, "в письме отсутствует заявление о проведении массового мероприятия и информация, которая предусматривается для таких обращений в соответствии с законом Республики Беларусь "О массовых мероприятиях".

Кроме того, в письме Мингорисполкома отмечается, что заявители нарушили статью 8 закона "О массовых мероприятиях", позволив себе объявить через СМИ о дате и месте проведения шествия до получения официального разрешения.

"В связи с этим положительно решить рассматриваемый вопрос не представляется возможным", — говорится в письме Мингорисполкома, адресованном заявителям шествия.

В свою очередь, заявители настаивают, что передали весь пакет документов. Во вторник оргкомитет по проведению акции намерен обсудить ситуацию с отказом городских властей в проведении шествия. В оргкомитет входят представители оппозиционных партий и движений — "За свободу", ОГП, БНФ и оргкомитета по созданию БХД.

День Воли — неофициальный праздник, который белорусская оппозиция традиционно отмечает 25 марта массовыми акциями. Празднование приурочено к годовщине принятия 3-й уставной грамоты Рады БНР, которая объявила 25 марта 1918 года Белорусскую Народную Республику.