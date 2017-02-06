В редакцию TUT.BY обратилась Наталья из Лиды и рассказала: чтобы записаться на прием к детскому неврологу, родители занимают очередь за талончиком в пять утра. Проблема для районного центра не нова.



Фото: lputsagi.ru, носит иллюстративный характер

Так весной минувшего года социальные сети обошла фотография огромной очереди около входа в регистратуру лидской детской поликлиники. По словам лидчанки, ситуация на некоторое время улучшилась, однако уже третий месяц молодая мама не может попасть на прием к специалисту.

— Для того, чтобы попасть к неврологу есть три варианта. Это запись по телефону, но записывают сейчас только на июль. Можно записаться по интернету, но там талончики выкладывают очень редко. Например, я в конце января три дня сидела онлайн на сайте Лидской ЦРБ и увидела только один талончик на третье марта. Также есть вариант взять талончик в регистратуре. И здесь начинается самое интересное. Чтобы занять очередь за талоном, нужно прийти под поликлинику в 5 утра и не факт что будешь первой. Я попробовала — в 5.10 я уже была восьмой в очереди, простояла до 7.30. Когда регистратура открылась, то, естественно, талончик взять мне не удалось. Таким образом, получается, для того, чтобы попасть на прием к неврологу вместе с ребенком, мне нужно либо дежурить у поликлиники, либо в четыре утра уже быть там. По телефону записывают на несколько месяцев вперед, соответственно я не могу пройти плановый осмотр и показать ребенка во время врачу, — рассказывает Наталья.



Так очередь за талончиком к неврологу выглядела в апреле 2016 года. Фото Натальи Василевской с сайта pvlida.by

В детской поликлинике не отрицают проблему, но как решить ее не знают:

— В штатном расписании у нас заложено две ставки. Молодой специалист, отработав положенные два года, уехала. Еще один врач сейчас в декретном отпуске. Оставшийся специалист просто физически не может принимать всех желающих. Она одна на весь город и район. А это около 26 тысяч детей. На данный момент мы не можем решить эту проблему из-за кадров, — рассказали TUT.BY в детской поликлинике. — Да, сейчас запись к неврологу идет на июль. Но если у родителей есть какие-то вопросы или ребенок нуждается в экстренной помощи, то каждое утро в регистратуре выдается с 7.30 пять талончиков к данному специалисту. Увы, только таким образом. Нам самим сложно.

В администрации Лидской центральной районной больницы, к которой и относится детская поликлиника, говорят о том, что напряженность могла возникнуть еще и потому, что заведующая стационарного отделения, врач-невролог, которая также принимает пациентов, уехала на курсы и добавляют, что одному детскому специалисту физически очень тяжело вести прием в поликлинике.

— Штат детских неврологов в Лиде укомплектован полностью — это две ставки. Но с 13 декабря вторая доктор ушла в декретный отпуск. На ее место мы не можем взять молодого специалиста. Решить проблему можно привлечением взрослого специалиста. Но этот вопрос мы будем рассматривать после окончания приписной компании в военкомате, так как наши специалисты сейчас заняты там, - рассказала заместитель главного врача Лидской центральной районной больницы по детству и родовспоможению Светлана Евланова.