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В Минске пресечена деятельность мошенников, "выбивавших" квартиры у одиноких людей

07.02.2017 13:49 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 7 февраля. В Минске завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей столицы, обвиняемых в незаконном завладении имуществом граждан.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович, 28-летний минчанин создал в начале 2015 года устойчивую преступную группу, целью которой было подыскивание одиноких лиц, имеющих в собственности квартиры. Затем под предлогом поиска комнаты для участницы группы обвиняемые пытались установить доверительные отношения с хозяевами квартир.

Для склонения потерпевших к переоформлению и продаже принадлежащего им имущества участники группы покупали им алкоголь, погашали задолженность по коммунальным платежам, оказывали помощь в приватизации квартиры.

Далее для облегчения процесса завладения имуществом потерпевших их перевозили на съемное жилье, где путем уговоров склоняли к заключению фиктивных браков и переоформлению квартир.

В результате мошеннических действий пострадали двое мужчин. Сумма ущерба составила свыше 80 тыс. долларов США. С целью обеспечения возмещения причиненного преступными действиями ущерба следствием наложен арест на имущество на сумму свыше 240 тыс. рублей.

Кроме того, в ходе предварительного расследования установлено, что организатор группы причастен к ряду иных преступлений на территории Минска, в том числе к изготовлению подложных документов для получения денежных средств в одном из банков столицы.

На основе собранных по уголовному делу доказательств участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 182 УК (похищение человека), ч. 1 ст. 183 УК (незаконное лишение свободы), ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество в особо крупном размере).
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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