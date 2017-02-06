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Вековое здание пожарного депо в центре Минска обрело новый облик во время реконструкции

07.02.2017 14:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Недавно у здания первого пожарного депо на Городском Валу, 12 убрали заборы со стороны дороги и загораживающие сетки. Поэтому уже сейчас минчане могут увидеть, как будет выглядеть объект снаружи после очередной реконструкции. Мы узнали, что дальше будет в депо, и вспомнили, как менялось здание с момента постройки и до сегодняшнего дня за сто с лишним лет.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Как здание выглядит сейчас

Реконструкция пожарного депо и музея, который там находился, началась в декабре 2015 года. По паспорту объекта сдать его должны были еще в августе 2016-го. Заказчиком работ является НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций. Правда, пока ни заказчик, ни пресс-служба МЧС не готовы комментировать ситуацию и раскрывать точную дату открытия депо. Но по плану пожарная часть там больше работать не будет. Все три этажа здания отдадут под экспозиции.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Судя по всему, работы в здании находятся на завершающей стадии. Как нам стало известно, открыть его планируют до лета 2017 года. А в связи с очередной реконструкцией пожарного депо мы решили вспомнить, как оно выглядело изначально и как менялось в течение 132 лет.

Как менялось депо за более чем столетнюю историю

Построили здание в 1885 году по проекту художника-архитектора Чали-Суриева. Первое время на нижнем этаже сооружения располагалось депо Минского добровольного пожарного общества. В комнатах на втором была канцелярия и жилые помещения.



Макет первоначального вида Минского пожарного общества. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

К 1911 году второй этаж был расширен. На фотографиях этого же года видны не только пристройки, но и балкон с лестницами для быстрого спуска. Третий этаж появился чуть позже — после Октябрьской революции.


Фото с сайта minsk-old-new.com

А вот на фотографиях 40-х годов видна грубая пристройка на третьем этаже и ворота, которые установили с другой стороны депо. А вот те ворота, что выходили на Городской Вал, демонтировали и на их месте установили окна.


Источник фото: Argent, пользователь форума forum.esmasoft.com

Источник фото: Argent, пользователь форума forum.esmasoft.com

После реконструкции пожарного депо, которая шла с 1994 по 1998 год, на фасаде опять были восстановлены ворота, которые выходили на Городской Вал. Третий этаж преобразился — появились мансарды с декоративными элементами. Здание было сначала с красным, а потом с розовым фасадом.


Вид на пожарное депо, 2001 год. Фото: Владимир Воложинский

Вид на пожарное депо, 2014 год. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Музей пожарного и аварийно-спасательного дела МЧС появляется здесь только в 2001 году на последнем этаже. Порядковый номер пожарного депо № 1 в Минске часть получила только в 2005 году.

Сейчас видно, как фасаду постарались вернуть первоначальный облик здания из красного кирпича со светлыми арками у окон. Правда, справа еще появилась серая трехэтажная пристройка.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Ворота же, через которые на пожар выезжали спасатели в последние годы, снова демонтировали. На их место, как и в первоначальном виде здания, установили окна. Кроме того, преобразилась мансарда.

 
Теги: Минск
 
 
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